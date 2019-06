Si attende a breve l'ufficializzazione dell'ingaggio del nuovo tecnico bianconero che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Questi sarebbe ancora in trattative con il Chelsea per sancire l'addio, ma probabilmente il club londinese vuole prima trovare il suo sostituto (dovrebbe essere Lampard) e poi liberare l'ex Napoli.

Nel frattempo prosegue il lavoro della dirigenza bianconera, alla ricerca di giocatori già pronti e d'esperienza, ma anche di giovani di prospettiva.

Pubblicità

Pubblicità

E così dopo aver messo nel mirino Demiral del Sassuolo (che dovrebbe essere acquistato per una somma di 15 milioni di euro) e Romero (che dovrebbe rimanere al Genoa per altre due stagioni), la Juventus ora è pronta a definire l'acquisizione del giovane centrocampista dell'Empoli Traorè. Quest'ultimo potrebbe essere poi girato al Sassuolo nella trattativa che porterebbe il giocatore turco a Torino come quinto difensore centrale della rosa.

La Juventus dovrebbe investire per il giocatore dell'Empoli circa 10 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Juventus: arriva Traorè dall'Empoli.

Calciomercato, Traorè nuovo giocatore della Juventus

Come rivela SkySport, la Juventus ha praticamente definito l'acquisto di Traorè dall'Empoli. Il giocatore, dopo essere stato vicino alla Fiorentina, avrebbe accettato l'offerta bianconera, ma potrebbe trasferirsi al Sassuolo per completare la sua maturazione calcistica. I bianconeri hanno "sfruttato" a loro vantaggio la retrocessione dell'Empoli in Serie B, pagando una somma ragionevole per uno dei talenti più interessanti di questa stagione in Serie A.

Pubblicità

L'Empoli, dunque, continua a cedere i suoi calciatori migliori, infatti anche Krunic dovrebbe partire per accasarsi al Milan per 10 milioni di euro. Confermata la rescissione consensuale con Andreazzoli, il quale nella prossima stagione potrebbe allenare il Genoa. L'ormai ex tecnico della formazione toscana potrebbe portare con sé in Liguria il capitano della squadra del presidente Corsi, Caputo.

Il mercato della Juventus

Oltre a giovani di talento in ottica futura, la Juventus punta anche a regalare al nuovo tecnico giocatori in grado di incrementare il livello qualitativo della rosa.

Prima degli investimenti, però, potrebbero esserci alcune cessioni pesanti, anche per motivi di bilancio: si parla di Joao Cancelo, Alex Sandro, Khedira, Douglas Costa e Mario Mandzukic.

Il terzino portoghese è vicino al Manchester City, ma al momento non ci sarebbe l'intesa fra la Juventus e la società inglese per la valutazione del giocatore. Alex Sandro piace al Paris Saint-Germain del nuovo direttore sportivo Leonardo, mentre Khedira potrebbe tornare in Germania o fare una nuova esperienza professionale negli Stati Uniti.

Pubblicità

Infine Douglas Costa ha molto mercato in Inghilterra, mentre Mandzukic interessa in Bundesliga, con il Borussia Dortmund che potrebbe offrire 15 milioni di euro per la punta croata.