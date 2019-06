In attesa di annunciare grandi acquisti, la dirigenza bianconera sta cercando di puntellare una rosa che è evidentemente rimasta scoperta in alcuni ruoli. Considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe far parte dello staff tecnico bianconero) e l'addio di Martin Caceres (che dopo il prestito ritornerà alla Lazio), la Juventus dovrà investire su almeno due difensori centrali, da affiancare ai vari Bonucci, Chiellini e Rugani. Un difensore giovane sembra sia stato già definito, parliamo del centrale turco Demiral del Sassuolo, che arriverà dalla società emiliana per 15 milioni di euro.

Pubblicità

Pubblicità

Un acquisto ritenuto importante da molti addetti ai lavori, nonostante la sua giovane età: il centrale ha dimostrato infatti tutte le sue qualità anche nel recente match di qualificazione ad Euro 2020 fra Turchia e Francia, dove l'oramai ex centrale del Sassuolo ha brillato in difesa per degli interventi decisivi.

Demiral alla Juventus, dovrebbe rimanere come quinto centrale

Arrivato a gennaio 2019 al Sassuolo, il difensore turco Demiral si è subito integrato nella società emiliana, dimostrandosi subito un difensore affidabile nonostante la giovane età e allo stesso tempo un abile goleador nelle sue sortite offensive.

Il turco è stato acquistato per 7 milioni di euro in sinergia con la Juventus, e quest'ultima si è riservata il diritto di riacquistarlo in estate ad un prezzo maggiore, appunto 15 milioni di euro. Ovviamente, date le prestazioni del centrale, la Juventus ha deciso di esercitare la prelazione che aveva con il Sassuolo, anche se la concorrenza (in primis l'Atletico Madrid) avrebbe offerto anche 25 milioni di euro per il difensore pur di acquistarlo.

Pubblicità

È prevalsa quindi l'intesa fra Juventus e Sassuolo e, salvo clamorosi colpi di scena, il turco dovrebbe essere il quinto difensore centrale bianconero per la prossima stagione. Sarà ovviamente valutato attentamente da Maurizio Sarri durante il ritiro estivo. Sarebbe poi stato definito anche l'acquisto di Romero dal Genoa, ma quest'ultimo potrebbe rimanere due stagioni nella società ligure.

Il mercato della Juventus

Definito l'acquisto di Demiral, la Juventus cerca almeno un altro difensore centrale: Sarri apprezza moltissimo il centrale brasiliano del Paris Saint Germain Marquinhos, e l'arrivo di De Ligt nella società francese potrebbe determinare la possibile cessione del brasiliano.

A centrocampo invece il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United, ma la concorrenza del Real Madrid non aiuta di certo l'eventuale trattativa della Juventus per il francese. Piace per il settore avanzato Federico Chiesa, che gradirebbe un eventuale trasferimento a Torino.