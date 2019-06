Il calciomercato della Roma non è ancora iniziato ufficialmente, ma sono tanti i rumors delle ultime ore che riguardano la società capitolina. La Roma ha intenzione di effettuare un deciso restyling alla rosa in vista del campionato di serie 2019-20. La prima mossa è stata fatta scegliendo un allenatore straniero, Paulo Fonseca. L'ex tecnico dello Shakhtar ama giocare con il 4-2-3-1 e la società dovrà cercare le pedine adatte per questo modulo. Tanto lavoro da fare dunque per il nuovo direttore sportivo Petrachi, che in poche settimane dovrà cambiare pelle alla squadra. Facciamo il punto della situazione a pochi giorni dall'avvio ufficiale del Calciomercato.

El Shaarawy resta, Nzonzi verso la cessione

Come detto sono giorni molto importanti in chiave calciomercato per la Roma, che sta effettuando una mezza rivoluzione nella sua rosa. Il difensore greco Manolas sembra essere ad un passo dal Napoli, con i giallorossi poi pronti a prendere dai partenopei il centrocampista Diawara. Ci sono altri giocatori indiziati a lasciare la Roma, uno su tutti il centravanti Edin Dzeko, che ormai da settimane sembra pronto ad accasarsi all'Inter di Antonio Conte.

Il club capitolino dunque dovrà cercare anche delle nuove pedine in avanti, in un reparto che comunque potrà contare ancora su El Shaarawy. L'esterno offensivo ha infatti deciso di non trasferirsi in Cina e ora dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Roma. Resta da capire il futuro di Zaniolo, cercato con insistenza dalla Juventus, che a quanto pare sarebbe pronta a offrire Higuain come parziale contropartita.

Calciomercato Roma: Nedelcearu ultima idea

L'ultima novità di mercato riguarda l'approdo in giallorosso di un nuovo difensore centrale, vale a dire Ionut Nedelcearu, che gioca in patria con l'Ufa e si è messo in mostra negli ultimi Europei Under 21.

Sempre in difesa piacciono Mancini dell'Atalanta e il centrale ex Barcellona Bartra. Quest'ultimo un giocatore di grande esperienza. Il club inoltre potrebbe decidere di cedere Nzonzi, che piace al Lione, e sostituirlo con Veretout. Sul giocatore della Fiorentina però c'è da registrare anche l'interesse di Napoli e Milan. Sarà difficile arrivare a lui. Probabilmente arriverà anche un nuovo portiere, con Perin (in uscita dalla Juventus) in pole position.

Soprattutto se Olsen sarà ceduto, ci sono dei club di Premier League interessati allo svedese. Il sogno della Roma a centrocampo poi si chiama Barella. Sul giovane centrocampista del Cagliari e della nazionale italiana però sembra essere in vantaggio l'Inter, pronta ad affidargli un ruolo importante nella squadra di Conte.