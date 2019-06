La Juventus ha ufficializzato il suo nuovo allenatore, Maurizio Sarri, la cui presentazione si terrà domani, giovedì 20 giugno, alle ore 11:00 all'Allianz Stadium. Il tecnico toscano dovrebbe firmare un contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus.

Sul mercato della Juventus, di recente si espresso il giornalista di Raisport Ciro Venerato, il quale si è soffermato soprattutto sui giocatori che risulterebbero particolarmente graditi alla nuova guida tecnica bianconera.

Innanzitutto, l'esperto di Calciomercato ritiene che Sarri punterà sul suo tradizionale 4-3-3, e per questo motivo vorrebbe almeno tre acquisti importanti: uno in difesa, un altro a centrocampo e infine un rinforzo per il reparto offensivo.

Venerato ha aggiunto che Maurizio Sarri ha una particolare predilezione per tre calciatori che al momento sarebbero tra gli obiettivi di mercato della "Vecchia Signora", ovvero il difensore del Paris Saint-Germain Marquinhos, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba e infine l'esterno offensivo della Fiorentina Federico Chiesa.

Sarri vorrebbe Marquinhos, Pogba e Chiesa

Il giornalista campano, dunque, ritiene che Sarri gradirebbe avere a disposizione soprattutto questi tre giocatori. Infatti, nonostante per la difesa i bianconeri starebbero continuando a puntare su De Ligt dell'Ajax, il tecnico preferirebbe maggiormente Marquinhos che, dotato di importanti qualità tecniche e velocità, sarebbe adatto al sistema di gioco del neo-allenatore juventino.

La qualità e quantità di Paul Pogba, invece, consentirebbe alla squadra torinese di poter avere una mentalità più offensiva, mentre la velocità e l'ottimo livello tecnico di Federico Chiesa sarebbero ideali per garantire assist vincenti alla prima punta nel 4-3-3 che avrebbe in mente l'ex Chelsea.

Venerato ha anche chiarito che Sarri accoglierebbe volentieri anche altri calciatori che al momento starebbe trattando Paratici, ossia Manolas, Rabiot, Ndombele e Milinkovic-Savic. Nonostante ciò, il gradimento principale del tecnico toscano andrebbe proprio ai primi tre e, in ogni caso, prima di poter investire su di loro, la Juventus dovrà necessariamente cedere qualche pezzo pregiato della sua rosa.

Il mercato della Juventus: la lista dei probabili partenti

Oltre al mercato in entrata, la Juventus dovrà inevitabilmente operare anche in uscita con qualche cessione di rilievo: uno dei principali indiziati a lasciare Torino è il terzino destro Joao Cancelo, richiesto dal Manchester City e per il quale il club di Agnelli chiede almeno 60 milioni di euro.

Altri addii potrebbero riguardare Cuadrado (in scadenza di contratto nel 2020), Khedira, che non rientrerebbe nei piani di Sarri e potrebbe tentare una nuova esperienza professionale altrove, e Douglas Costa che ha molto mercato in Inghilterra. Infine anche Mario Mandzukic - nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021 - potrebbe decidere di cambiare aria, accettando la corte del Borussia Dortmund.