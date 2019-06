Come riporta parte dei media sportivi italiani, l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus sarebbe molto vicino. Paratici è appena tornato da Londra dove avrebbe lavorato per la conclusione della trattativa con il Chelsea. L'ufficialità potrebbe arrivare ad ore. Intanto, starebbe già nascendo la nuova Juventus che sarebbe plasmata sulle idee del tecnico toscano. In difesa le certezze sono Bonucci e Chiellini, mentre è già stato perfezionato l'acquisto del giovane Demiral.

Pubblicità

Pubblicità

Con Sarri, Rugani potrebbe certamente avere molto più spazio, considerata la stima che il tecnico nutre per lui. Joao Cancelo potrebbe essere ceduto; il terzino lusitano è corteggiato dal Manchester City, che sarebbe pronto a spendere ben cinquanta milioni di euro per lui. Il primo candidato alla sostituzione di Cancelo sarebbe l'albanese Hysaj, vero e proprio pallino di Maurizio Sarri, che lo lanciò al Napoli.

Per il centrocampo, invece, il primo obiettivo sarebbe Paul Pogba.

Juventus, possibile colpo Chiesa

Il giocatore francese avrebbe già dato il suo assenso al ritorno alla Juventus, ma il Manchester United chiede oltre cento milioni di euro. L'alternativa sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, ma per il centrocampista serbo Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di fare degli sconti. Pjanic ed Emre Can, così come Bentancur sarebbero confermatissimi. Paratici, comunque, starebbe sondando anche la pista che porta a Tanguy N'dombele, talentuoso centrocampista francese valutato 75 milioni di euro.

Pubblicità

Juventus, per l'attacco il rinforzo potrebbe essere Mauro Icardi

Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, Maurizio Sarri potrebbe puntare su Mauro Icardi, giocatore che sarebbe molto apprezzato dal tecnico toscano. Tuttavia, l'Inter vorrebbe effettuare uno scambio con Paulo Dybala, trattativa che sarebbe destinata a non andare in porto. L'attaccante argentino, infatti, avrebbe già rifiutato l'Inter, dal momento che vorrebbe giocarsi le sue carte alla Juventus, dopo una stagione disputata davvero al di sotto delle sue aspettative.

La chiave potrebbe essere Juan Cuadrado, vero e proprio pallino di Antonio Conte. Il secondo acquisto della Juventus in attacco, infine, potrebbe essere Federico Chiesa, autore di una stagione di altissimo livello alla Fiorentina. Il nuovo presidente del club viola, Commisso, ha mostrato apertura per la cessione del gioiello viola. Su di lui, però, sarebbe molto forte anche l'interesse dell'Inter, che sarebbe disposta a mettere sul piatto una super cifra per garantirsi le sue prestazioni.

Pubblicità

La formazione di Sarri, dunque, potrebbe essere questa: Szcesny, HYSAJ, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, POGBA, Dybala, Cristiano Ronaldo, CHIESA, Icardi.