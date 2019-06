Ancora qualche giorno di attesa prima dell'inizio ufficiale della sessione estiva di Calciomercato, la cui apertura è fissata per il 1° luglio 2019. Diversi contatti sono già avviati tra le varie formazioni attraverso i rispettivi direttori sportivi, con qualche operazione in via di definizione.

Si scaldano i motori anche in cadetteria dove alcune operazioni interessanti sembrano vedere il Crotone protagonista. La squadra della famiglia Vrenna, dopo avere concluso l'ultimo campionato con una complicata salvezza, nonostante le ambizioni iniziali di promozione sfumate dopo poche giornate, vorrebbe ripartire alla grande in questo nuovo campionato per tentare di dare vita ad una stagione di vertice.

A guidare la squadra sarà ancora il tecnico Giovanni Stroppa che, dopo una stagione di rodaggio, vuole ripartire con un gruppo ben collaudato e arricchito con qualche individualità di spicco.

Han, possibile rinforzo in attacco

Il nome che è stato accostato al Crotone in queste ultime ore sarebbe quello del giovane Han Kwang Song, attaccante di proprietà del Cagliari ma nell'ultima stagione in prestito al Perugia sotto la gestione di Alessandro Nesta.

Un elemento di grande prospettiva che potrebbe fare al caso della compagine rossoblu. Per lui nell'ultima stagione diciassette presenze in campionato con gli umbri e quattro marcature. Operazione non facile però, visto che sul calciatore ci sarebbe l'interesse di diversi club anche della massima serie.

Sempre in attacco, sono da valutare in casa crotonese le partenze: ad esempio si devono valutare le condizioni fisiche di Andrea Nalini, alle prese con il recupero dall'ultimo infortunio patito al ginocchio, che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico sul finale di stagione.

In difesa si segue la pista Billong

Non solo il reparto avanzato, in casa Crotone lo staff starebbe lavorando parallelamente al completamento del reparto difensivo. In attesa di conoscere il futuro di Sauli Vaisanen e di Marcos Curato, rientrati per conclusione dei prestiti ai rispettivi club, il Crotone vorrebbe piazzare un colpo di categoria e sta seguendo il centrale Jean Claude Billong, elemento che nell'ultima stagione ha militato prima con la formazione del Benevento e poi è passato al Foggia, squadra retrocessa a fine stagione.

Si tratterebbe di un elemento ancora giovane che potrebbe dare una mano alla retroguardia dei calabresi, che possono contare già sulla presenza di Vladimir Golemic e del veterano Nicolas Spolli. Altro profilo difensivo che potrebbe piacere è inoltre quello di Michele Camporese, anche lui nell'ultimo torneo al Foggia, dove ha collezionato dieci presenze arricchite da due marcature.