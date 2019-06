Dopo aver scelto Maurizio Sarri come nuovo allenatore, adesso Fabio Paratici deve pensare al mercato. La dirigenza della Juventus, in particolare, vorrebbe mettere a segno due colpi a centrocampo. Infatti, dopo Aaron Ramsey, i bianconeri vorrebbero inserire nella loro mediana altri due importanti tasselli. I nomi scelti da Fabio Paratici sono quelli di Adrien Rabiot e Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United avrebbe espresso chiaramente la sua volontà di tornare a Torino al punto da preferire i Campioni d'Italia al Real Madrid.

Mentre Rabiot non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. La Juve, qualora dovesse arrivare al ragazzo del Paris Saint Germain, andrebbe avanti anche per Paul Pogba visto che vorrebbe assicurarseli entrambi. Ovviamente poi dovrebbe arrivare anche qualche cessione in mezzo al campo.

La Juve punterebbe forte su Pogba

Tre estati fa Paul Pogba lasciava la Juventus per andare al Manchester United. Adesso il francese potrebbe fare il percorso inverso.

Infatti, Paul Pogba avrebbe espresso la chiara volontà di tornare alla Juve e i contatti tra le parti sono avvenuti anche nella mattinata di martedì. Infatti il francese ha dato la sua preferenza ai bianconeri, anche se ha fatto sapere di voler avere lo stesso ingaggio che ha al Manchester United. Perciò la Juve sta lavorando per cercare di capire come accontentare le richieste di Paul Pogba. Una volta che sarà risolto questo problema la Juve si farà avanti con il Manchester United.

I red devils potrebbero chiedere per far partire Pogba 150 milioni. La Juve, dunque, studierà tutte le mosse per poter apparecchiare il ritorno del Polpo Paul in quel di Torino. Quello tra Pogba e i bianconeri è un legame molto forte e i tifosi juventini lo accoglierebbero a braccia aperte.

Due centrocampisti potrebbero partire

Il nuovo centrocampo della Juve potrebbe essere composto da Aaron Ramsey, Miralem Pjanic, Emre Can, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot e Paul Pogba. Ovviamente se Paratici dovesse mettere a segno un doppio colpo per la mediana a quel punto i candidati a dover lasciare Torino sarebbero Sami Khedira e Blaise Matuidi. Loro due potrebbero essere i sacrificati dalla Juve per fare spazio a Rabiot e Pogba.

Adesso però non resta che attendere di capire come si svilupperebbero queste due trattative. In ogni caso il progetto della Juve è quello di intervenire pesantemente sul centrocampo e regalare a Maurizio Sarri una batteria di tutto rispetto per poter inseguire il sogno Champions. Oltre alla mediana la Juve potrebbe anche cercare qualcosa negli altri reparti ma prima ci sono da sistemare i tasselli in mezzo al campo e poi si penserà al resto.