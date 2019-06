Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Gran parte degli investimenti però saranno conseguenza di alcune cessioni pesanti, anche perché la dirigenza bianconera dovrebbe registrare a fine giugno una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Il maggiore indiziato a lasciare Torino è Joao Cancelo. Il terzino portoghese è vicino al trasferimento al Manchester City per 60 milioni di euro, soldi che potrebbero essere utili per l'acquisto di un altro terzino destro e di un centrale difensivo affidabile.

In tema arrivi, invece, sembrerebbe vicinissima l'ufficializzazione di Adrien Rabiot dal Paris Saint Germain, il giocatore arriverà a parametro zero dalla società francese. Non sarà però l'unico arrivo a centrocampo: secondo le ultime indiscrezioni del noto giornale inglese Daily Mirror, infatti, il mediano francese del Manchester United Paul Pogba sarebbe pronto al ritorno alla Juventus.

Paul Pogba gradirebbe un ritorno alla Juventus

Secondo il Mirror, dunque, Paul Pogba sarebbe pronto ad un ritorno in bianconero.

Dopo tre anni in Premier League, il francese vuole lasciare il Manchester United, a maggior ragione perché la società inglese la prossima stagione non disputerà la Champions League. Sarebbero due le società interessate al suo acquisto, Juventus e Real Madrid. Proprio la società spagnola però avrebbe allentato la presa per il nazionale francese, in quanto sarebbe vicina all'acquisto di Eriksen dal Tottenham. Resta però la difficoltà di una trattativa che sarà molto costosa: il francese è valutato una somma superiore ai 100 milioni di euro, ed ha un ingaggio di 15 milioni di euro a stagione. Questo potrebbe significare delle cessioni pesanti per la Juventus per finanziare il suo acquisto.

Il mercato dei bianconeri

Nonostante l'indiscrezione del Mirror, attualmente l'arrivo di Pogba a Torino resta difficile: la Juventus ovviamente valuta delle alternative: Ndombelé del Lione e Milinkovic Savic della Lazio. Si è parlato ad inizio articolo di arrivi come centrali difensivi e, secondo le ultime indiscrezioni del giornale olandese De Telegraaf, la Juventus sarebbe vicina all'acquisto di de Ligt dall'Ajax, si parla infatti di un'offerta di 70 milioni di euro per il difensore della nazionale olandese.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, piace il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa, mentre in caso di cessione di Higuain e Mandzukic, la Juventus potrebbe decidere di investire sulla punta argentina dell'Inter Mauro Icardi, che dovrebbe lasciare la società di Suning.