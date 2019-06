E' tempo di Calciomercato per molte società di Serie A: i numerosi cambi di panchina nel campionato italiano potrebbero inevitabilmente movimentare acquisti e cessioni, in particolar modo da parte delle società di vertice come Juventus, Inter, Milan e Roma.

E a proposito dei bianconeri, due giorni fa è stato presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, che durante la conferenza stampa è stato stuzzicato su molti temi, fra i quali il calciomercato.

Per quanto riguarda gli arrivi alla Juventus, come scrive la Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad ufficializzare il primo acquisto dell'era Sarri, un vero e proprio regalo, come lo ha definito il giornale sportivo milanese, per il tecnico toscano. Parliamo del mediano francese Adrien Rabiot, oramai ex Paris Sant Germain, che dal 1° luglio sarebbe pronto a diventare un giocatore della Juventus.

Rabiot sarebbe il primo acquisto dell'era Sarri

Il giocatore dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con la Juventus a sette milioni di euro a stagione. Come sottolineato anche dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il giocatore sarebbe stato vicino anche a Barcellona e Real Madrid, ma le due società spagnole non avrebbero accettato la richiesta di commissione della mamma procuratore del giocatore. La Juventus invece avrebbe acconsentito alla proposta, diminuendo però l'esborso iniziale, dai 10 milioni richiesti ai 7 milioni più bonus offerti dalla Juventus, che sarebbero quindi stati accettati dalla madre del calciatore.

Altri possibili arrivi per il centrocampo bianconero

L'arrivo di Rabiot potrebbe non essere l'unico per il centrocampo: il sogno della dirigenza bianconera resta Paul Pogba, che però ha una valutazione di mercato che supera i 100 milioni di euro ed un ingaggio pesante da 15 milioni di euro a stagione. Come è noto però, il francese gradirebbe il trasferimento a Torino. La Juventus valuta comunque le alternative: Ndombele del Lione e Milinkovic Savic della Lazio

Il resto del mercato della Juventus

Gran parte degli investimenti però potrebbero passare da cessioni pesanti: Joao Cancelo è vicino al Manchester City per 60 milioni di euro, soldi che potrebbero essere utili per investire su un centrale difensivo, piace De Ligt dell'Ajax.

Ovvio che l'eventuale addio del terzino portoghese determinerà l'acquisto di un altro terzino destro, piacciono in tal senso Hysaj e Trippier.

Per il settore avanzato, in caso di cessione di Higuain e Mandzukic, la Juventus potrebbe investire sulla punta argentina dell'Inter Mauro Icardi che dovrebbe lasciare la società di Suning.