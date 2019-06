Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello del Real Madrid per Paul Pogba. Il centrocampista francese, secondo il quotidiano spagnolo AS, è diventato il primo obiettivo di Zidane per rinforzare i blancos che, nei giorni scorsi, hanno chiuso l’affare Hazard per 130 milioni di euro.

L’offerta del Real Madrid per Paul Pogba

Così dalla Spagna è pronta a partire l’offensiva finale per Pogba. Anzi l’operazione sarebbe già scattata la settimana scorsa, secondo il Daily Mail, con un incontro tra i dirigenti del Real Madrid e quelli del Manchester United.

Secondo l’edizione online del giornale inglese, gli iberici hanno deciso di soddisfare la richiesta dei Red Devils di 150 milioni di sterline (168 milioni di euro) per il cartellino del giocatore voglioso di lasciare l’Inghilterra dopo due stagioni con poche soddisfazioni, spesso condite da feroci critiche. La trattativa corre veloce ma ha ancora degli ostacoli davanti, il più importante è quello dell’ingaggio, già nei mesi scorsi si era parlato di Pogba al Real Madrid ma Perez non vorrebbe arrivare a pagare i 17 milioni all’anno che garantisce lo United oggi al francese.

Calciomercato Juventus, si fa dura per Pogba

Ma il francese vorrebbe la Juve

Insomma la Juventus non è totalmente tagliata fuori dalla corsa anche se non vorrebbe arrivare a spendere una cifra così alta per riportare il francese a Torino. L’idea di Paratici sarebbe piuttosto quella di inserire nell’operazione alcune pedine per abbassare i costi, tra queste ce ne sono due che fanno particolarmente gola dalle parti di Manchester: Paulo Dybala e Douglas Costa. Le speranze bianconere, quindi, ci sono e ad alimentarle ci ha pensato anche la Gazzetta dello Sport, secondo cui da Torino sono in tanti a dire che il centrocampista tornerebbe molto volentieri nella città che lo ha consacrato nel gotha del calcio mondiale.

Per ora sono solo voci, la cosa certa è che la Juve non vuole arrendersi, anzi culla il sogno con convinzione, anche ieri Paratici era a vedere a sfida tra Francia e Turchia per continuare a lavorare sulla trattativa.

Calciomercato Juventus: Milinkovic-Savic l’alternativa a Pogba

La forte concorrenza del Real Madrid costringe, però, la Juve a trovare altre alternative per il nuovo centrocampo. Serve un uomo di qualità che sappia attaccare e magari regalare qualche gol, pochi ne sono arrivate dalla mediana nell’ultima stagione.

Il francese sarebbe l’ideale ma se il suo ritorno proprio non dovesse essere impossibile, i bianconeri avrebbero già trovato l’alternativa. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic per cui sarebbe già partita un’offerta dei Campioni d’Italia da 60 milioni. La Lazio cerca di fare muro e alza il prezzo a 90, la sensazione è che il braccio di ferro continuerà ma alla fine l’affare potrà essere chiuso intorno agli 80 milioni. Sempre che nel frattempo non si possa arrivare a Paul Pogba, il vero e proprio sogno del calciomercato della Juventus.