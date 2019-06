Ufficializzato Antonio Conte come tecnico, l'Inter è pronta a lanciarsi sul mercato con l'obiettivo di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Per adesso l'unico giocatore ufficializzato per la prossima stagione è Diego Godin, difensore centrale in arrivo a parametro zero dall'Atletico Madrid. A proposito di mercato ha parlato il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, soffermandosi sulle possibili trattative che potrebbero riguardare la società di Suning e sulle specifiche richieste di Antonio Conte.

Lo stesso direttore ha fatto i complimenti al tecnico leccese, lodando il suo coraggio nell'accettare la scelta dell'Inter nonostante i pareri contrastanti e le critiche piovute sia dalla tifoseria bianconera che da quella interista: in particolar modo la Curva Nord che lo ha accolto con un post sui social non nella maniera ideale.

Il mercato dell'Inter

Il direttore del noto giornale sportivo torinese ha dichiarato che il tecnico leccese è alla ricerca di un centravanti, forse anche due ma in questo momento il giocatore più vicino al trasferimento a Milano sponda nerazzurra è Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari e della nazionale italiana di Roberto Mancini.

Jacobelli:'Conte ha le idee molto chiare, vuole un grande centravanti, forse anche due'

Il giocatore è valutato circa 50 milioni di euro dalla società sarda, l'Inter invece avrebbe offerto 35 milioni di euro più bonus. Possibile l'inserimento di contropartite tecniche per diminuire il prezzo, i nomi più chiacchierati a riguardo sono Bastoni, che ha giocato questa stagione al Parma e Eder, al ritorno dalla Cina.

Icardi potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid

Per quanto riguarda la situazione Mauro Icardi, secondo Jacobelli entro il 30 giugno dovrebbe essere risolta, ma la punta argentina non dovrebbe essere inserita come pedina di scambio per arrivare al 10 della Juventus Paulo Dybala.

La punta dell'Inter potrebbe invece trasferirsi all'Atletico Madrid, con il Cholo Simeone che vorrebbe portarlo al Wanda Metropolitano. Come dicevamo ad inizio articolo, Conte avrebbe richiesto addirittura due punte, considerando anche la possibile partenza di Icardi.

L'Inter è interessata a Edin Dzeko e Romelu Lukaku

I giocatori seguiti per il settore avanzato sono Edin Dzeko, in scadenza di contratto nel 2020 con la Roma, e che potrebbe essere acquistato per una somma vicina ai 10 milioni di euro.

Altro giocatore apprezzato dal tecnico leccese è Romelu Lukaku, che sarebbe in uscita dal Manchester United. Il direttore di Tuttosport ha confermato di aspettarsi una grande Inter e la scelta di Conte è in questa direzione. Lo stesso Jacobelli ha tessuto le lodi a Luciano Spalletti, che ha raggiunto sempre gli obiettivi posti dalla società di Suning.