Tra pochi giorni avranno inizio gli Europei Under 21. La rassegna calcistica continentale si svolgerà dal 16 al 30 giugno 2019. L’Italia farà parte del Gruppo A ed esordirà domenica 16 giugno 2019. Gli Azzurrini scenderanno in campo allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna alle ore 21.00 per affrontare la Spagna nella 1ª giornata della fase a gironi. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1. L’avventura dei ragazzi del ct Luigi Di Biagio comincerà contro una delle squadre più quotate, che nelle ultime 4 edizioni ha disputato 3 volte la finale, conquistando il titolo europeo nel 2011 e 2013.

Nella seconda occasione proprio contro l’Italia. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo ai precedenti tra le due nazionali in gare ufficiali.

Bilancio sfavorevole per gli Azzurrini contro La Rojita

L’Italia ha affrontato 8 volte la Spagna, anche se in 4 occasioni si è trattato di amichevoli. Per quanto riguarda le gare ufficiali, l’ultimo incrocio con La Rojita risale agli Europei 2017. In semifinale s’imposero gli spagnoli per 3-1.

Luigi Di Biagio, ct dell'Italia

Protagonista assoluto di quel match fu Saúl Ñíguez, autore di una tripletta in 20 minuti nella ripresa. Nel mezzo la rete di Federico Bernardeschi. Da segnalare l’espulsione di Roberto Gagliardini, che aveva condizionato la partita per buona parte del secondo tempo. La Spagna poi si arrese in finale alla Germania.

Gli Azzurrini furono sconfitti anche agli Europei 2013. In quell’occasione ci si giocava il titolo. Finì 2-4 con gli spagnoli campioni.

La tripletta di Thiago nel primo tempo non diede scampo all’Italia, nonostante Ciro Immobile avesse trovato il goal del pareggio nelle fasi iniziali. Nella ripresa arrotondò il risultato Isco, mentre fu praticamente inutile la rete di Fabio Borini nel finale.

Le due nazionali si sono affrontate anche nella fase di qualificazione per gli Europei 2007 in occasione dei preliminari ad eliminazione diretta. L’andata all’Estadio Nueva Balastera di Palencia finì 1-2.

La vittoria degli Azzurrini fu firmata da Giorgio Chiellini e Riccardo Montolivo, mentre per i padroni di casa segnò Roberto Soldado. Il ritorno allo Stadio Alberto Braglia di Modena terminò 0-0. L’Italia proseguì il cammino, ma poi fu eliminata nella fase a gironi.

Riusciranno gli Azzurrini a conquistare il successo contro i ragazzi del ct Luis de la Fuente? Nella rosa della Spagna ci sono giocatori già di livello internazionale, come Dani Ceballos del Real Madrid e Fabián Ruiz del Napoli.

Tra i convocati della nazionale italiana Under 21 figurano alcuni dei big, che già hanno avuto modo di esordire con la nazionale maggiore del ct Roberto Mancini. Tra questi senza dubbio è Federico Chiesa il giocatore di maggior talento.