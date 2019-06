L'attesa principale della Juventus e dei suoi tifosi è l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. In settimana potrebbe esserci l'annuncio, con la maggior dei media sportivi che sostengono l'arrivo di Maurizio Sarri in bianconero. Come al solito non mancano altre notizie che vanno controcorrente, come quella lanciata, per l'ennesima volta, dal noto giornalista de 'Il Giornale' Luigi Guelpa. Lo stesso sostiene da diversi mesi che il vero obiettivo della Juventus è Pep Guardiola.

Il tecnico spagnolo sarebbe già stato contattato dalla Juventus a marzo, e probabilmente la trattativa per il passaggio del tecnico in bianconero potrebbe concretizzarsi a breve. Guelpa ha rilasciato interessanti dichiarazioni in merito al recente viaggio del direttore sportivo Fabio Paratici a Londra. Come sostiene la maggior parte dei media, il viaggio sarebbe stato motivato dalla volontà della Juventus di chiudere la trattativa con Maurizio Sarri, che deve essere liberato dal Chelsea con un indennizzo da pagare alla società inglese.

Guelpa:' Per Guardiola alla Juventus siamo ai dettagli'

Per Guelpa, Paratici è a Londra per Guardiola

Secondo il noto giornalista Guelpa, Paratici è a Londra per chiudere il contratto con Guardiola. Una notizia che inevitabilmente contrasta con le numerose indiscrezioni che danno Sarri vicinissimo all'ufficializzazione in bianconero. Lo stesso giornalista conferma che il silenzio della Juventus di questi giorni spiega il fatto che i bianconeri siano ai dettagli per la formalizzazione dell'intesa con il tecnico spagnolo.

Le parole di Guelpa si scontrano inevitabilmente con quelle rilasciate da Guardiola di recente, che avrebbe confermato la sua permanenza al City, a meno la società inglese non decidesse di mandarlo via. Ci aspettiamo novità entro la settimana, di certo la Juventus ha fretta di annunciare il prossimo tecnico, anche per iniziare a programmare la prossima stagione.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente da chi sarà il prossimo tecnico bianconero, la dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per la Serie A e la Champions League.

In difesa dovrebbero arrivare almeno due centrali, uno di questi sarà probabilmente Demiral del Sassuolo (costo 15 milioni di euro), ed un altro che potrebbero essere scelto fra un novero di nomi importanti. Piacciono infatti De Ligt, sponsorizzato anche da Cristiano Ronaldo, e Manolas della Roma, che ha una clausola rescissoria di circa 35 milioni di euro. Un grande giocatore potrebbe arrivare anche per la mediana: il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United.

Il prezzo richiesto è notevole, si parla di 150 milioni di euro, ma la dirigenza bianconera considera anche le alternative, come Milinkovic Savic, Rabiot e Ndombelé.