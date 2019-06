La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. La maggior parte delle indiscrezioni sembrano portare alla nomina di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, in attesa che il tecnico toscano possa liberarsi dal Chelsea. Come scrivono alcuni media sportivi italiani, prima di investire sui nuovi giocatori (per adesso gli unici arrivi sono quello di Ramsey dall'Arsenal e quello del difensore centrale Demiral dal Sassuolo), il tecnico toscano sarebbe pronto ad attuare una vera e propria rivoluzione di mercato, con quattro pezzi pregiati della rosa bianconera che potrebbero lasciare Torino.

Su tutti spiccherebbe il nome della punta Mario Mandzukic, giocatore non ideale per il gioco del tecnico toscano. La punta ha molto mercato in Bundesliga, interesserebbe al Borussia Dortmund che potrebbe investire 15 milioni di euro per acquistare il giocatore dalla Juventus. Ma non è solo che potrebbe lasciare Torino.

Possibile una rivoluzione di mercato con l'arrivo di Sarri

Non solo Mandzukic, altri giocatori potrebbero lasciare la Juventus con l'arrivo di Sarri: uno di questi è il terzino portoghese Joao Cancelo, che interessa al Manchester City.

Juventus, con Sarri sarebbe pronto un ribaltone: quattro cessioni, fra questi Mandzukic

Dall'Inghilterra scrivono di una possibile offerta della società inglese da 40 milioni di euro più il cartellino del terzino brasiliano Danilo, ma la Juventus vorrebbe un pagamento solo in contanti. Altro possibile partente è il centrocampista francese Matuidi, che di recente ha ribadito la volontà di rimanere nella Juventus ma allo stesso tempo ha dichiarato che nel calcio tutto può succedere. Anche Cuadrado potrebbe finire sul mercato: il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2020, se non rinnoverà probabilmente lascerà comunque Torino, al giocatore sono interessate Fiorentina e Inter, con Antonio Conte da sempre grande estimatore del colombiano.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di cessioni, è giusto però soffermarsi sulle possibile trattative che la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad avviare in entrata. Abbiamo parlato dell'ormai certo arrivo di Demiral dal Sassuolo, sempre per la difesa è possibile un'offerta per Manolas della Roma, che potrebbe essere acquistato per una somma di circa 35 milioni di euro. A centrocampo invece la dirigenza vuole regalare al nuovo tecnico bianconero un top player, il sogno resta Paul Pogba, anche se molto costoso (si parla di una valutazione di almeno 120 milioni di euro), più concreta la possibilità di arrivare a Sergej Milinkovic Savic della Lazio.

Lotito chiederebbe per il mediano serbo circa 80 milioni di euro, le alternative sono Ndombelé e Rabiot. Infine per il settore avanzato, sarebbe già stata trovata l'intesa con Federico Chiesa della Fiorentina.