La direzione tracciata da molti media sportivi italiani porta inevitabilmente all'arrivo alla Juventus di Maurizio Sarri. L'ultimo quotidiano a rilanciare quest'indiscrezione è stato Tuttosport, che ha anche stilato le probabili strategie di mercato della "Vecchia Signora" guidata dal tecnico toscano.

Ovviamente bisognerà prima aspettare la finale di Europa League fra il Chelsea e l'Arsenal di Unai Emery: solo al termine di quest'importante sfida dovrebbero giungere delle novità, con il patron del Chelsea, Abramovich, che potrebbe liberare Sarri per puntare su Frank Lampard.

Pubblicità

Pubblicità

In attesa di capire se sarà o meno Sarri la nuova guida tecnica dei campioni d'Italia, Tuttosport ha anticipato che con lui in panchina si verificherebbero diversi cambiamenti nelle priorità di mercato della compagine piemontese. Innanzitutto Higuain, una volta rientrato dal prestito dal Chelsea, sarebbe destinato a rimanere alla Juventus, essendo fin dai tempi di Napoli un "pupillo" dell'allenatore toscano.

Al contempo pare che l'ex Empoli abbia intenzione di "bloccare" tre probabili cessioni che la dirigenza juventina avrebbe già in programma, ovvero quelle di Paulo Dybala, Douglas Costa e Miralem Pjanic che potrebbero essere valorizzati al massimo e rilanciati da Sarri.

Juventus: Sarri avrebbe chiesto le conferme di Dybala, Pjanic e Douglas Costa.

Sarri gradirebbe la conferma di tre importanti calciatori

Con Maurizio Sarri in panchina, l'organico della Juventus verrebbe ritoccato ma non stravolto. Infatti pare che uno dei motivi che avrebbe spinto Andrea Agnelli a privarsi di Allegri, sarebbe legato alla volontà di quest'ultimo di rivoluzionare la rosa, mentre i vertici della società sarebbero convinti di avere già degli elementi di livello in grado di crescere e migliorare ulteriormente soprattutto in ambito internazionale.

Pubblicità

E proprio l'attuale tecnico del Chelsea dovrebbe sposare appieno questa linea, anche perché pare che abbia già chiesto ai dirigenti juventini di bloccare le cessioni di tre giocatori: Paulo Dybala, Miralem Pjanic e Douglas Costa. Infatti, se il centravanti argentino potrebbe essere rilanciato soprattutto in fase realizzativa, il centrocampista bosniaco potrebbe fungere da regista perfetto nel 4-3-3 di stampo "sarriano", ricalcando un po' il ruolo ricoperto da Jorginho prima al Napoli e poi al Chelsea.

Douglas Costa potrebbe restare alla Juve con Sarri

È noto che negli schemi dell'ex allenatore del Napoli sono molto importanti gli esterni offensivi, e questo spiegherebbe il desiderio del tecnico 60enne di tenere con sé Douglas Costa, nonostante venga da una stagione costellata di infortuni e comportamenti extra-calcistici non proprio esemplari.

Sul fronte acquisti, invece, il vero sogno di mercato della Juventus (che anche il nuovo tecnico gradirebbe molto) risponde certamente al nome di Paul Pogba, segnalato in uscita dal Manchester United.

Pubblicità

La Juventus però dovrà battere la concorrenza del Real Madrid: Zidane, infatti, avrebbe chiesto espressamente alla società spagnola di ingaggiare il suo connazionale.

Infine, tornando a Maurizio Sarri, pare che sia destinato a firmare un contratto con la società bianconera da circa 6 milioni di euro a stagione.