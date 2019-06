Questo imminente Calciomercato potrebbe regalare tante sorprese in Serie A non solo dal punto di vista delle trattative dei giocatori, ma anche per quanto riguarda la nomina degli allenatori.

In tutti questi cambiamenti, come sottolineato dal noto commentatore televisivo Dario Marcolin, a beneficiarne potrebbero essere le società che hanno confermato i propri allenatori e parliamo nello specifico di Atalanta, Lazio e Napoli, che hanno dato fiducia rispettivamente ancora a Gasperini, Ancelotti e a Simone Inzaghi.

Pubblicità

Pubblicità

Lo stesso ex centrocampista fra gli altri di Cremonese e Lazio ha avuto modo di parlare del mediano serbo della società di Lotito Sergej Milinkovic Savic in merito alla possibilità di un suo trasferimento in un grande club, nello specifico alla Juventus. Marcolin ha ribadito che il serbo è pronto per misurarsi in grandi palcoscenici come la Champions League.

Milinkovic Savic è pronto per la Champions League

Il noto commentatore televisivo di Dazn Dario Marcolin, a tuttomercatoweb.com, ha parlato del centrocampista serbo della Lazio, ribadendo che è arrivato il momento per lui di giocare in Champions League e che quindi è pronto a giocare in un grande club come la Juventus.

Dario Marcolin:'Milinkovic-Savic è un giocatore da Juve, ha tecnica ed è strutturato'

Marcolin infatti lo ritiene un giocatore completo, in grado di garantire quantità e qualità, uno dei pochi giocatori che sa unire una grande tecnica ad una struttura fisica importante. Sicuramente il serbo è tentato da un'esperienza in un grande club e probabilmente per la Lazio è arrivato il momento di monetizzare da una sua eventuale cessione.

Secondo le ultime indiscrezioni, Lotito chiederebbe 80 milioni di euro per il serbo mentre la Juventus avrebbe offerto 60 milioni di euro.

Pubblicità

I bianconeri però potrebbero giocare la carta della contropartita tecnica: alla Lazio interessa Riccardo Orsolini, verso il quale la Juventus vanta un contro riscatto dal Bologna.

Il mercato della Juventus

Come ribadito da Marcolin, Milinkovic Savic resta un vero e proprio obiettivo di mercato per la dirigenza bianconera, anche perché sarebbe pronto per grandi palcoscenici. La Juventus però starebbe lavorando su un altro centrocampista di qualità, che è cresciuto proprio a Torino: parliamo di Paul Pogba, in uscita dal Manchester United.

Il francese però ha un costo maggiore rispetto al serbo, si parla di almeno 120 milioni di euro.

Alternative nella mediana per la Juventus sono Ndombele del Lione e Rabiot, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Per quanto riguarda invece la difesa, dopo l'arrivo di Demiral dal Sassuolo, la Juventus punta ad un altro centrale difensivo, le ultime indiscrezioni danno vicino l'arrivo di Manolas dalla Roma.