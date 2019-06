In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro di studio dell'opportunità di mercato, con l'obiettivo di rafforzare quei settori che hanno bisogno di qualità. Uno sui quali la Juventus dovrà necessariamente investire è il settore difensivo, considerando il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio.

Pubblicità

Pubblicità

Sarebbe già stato definito l'acquisto del centrale difensivo turco Demiral dal Sassuolo, per una somma di 15 milioni di euro. Il giocatore dovrebbe essere il quinto difensore centrale della rosa bianconera, ma ovviamente servirà un nuovo innesto per completare il settore centrale: l'opportunità di mercato potrebbe arrivare dalla Germania, come scrive SportBild, in quanto il Bayern Monaco potrebbe cedere uno dei suoi nazionali tedeschi.

Juventus, potrebbe arrivare Boateng dal Bayern Monaco

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da SportBild, la Juventus potrebbe sfruttare un'opportunità di mercato davvero interessante: parliamo del difensore centrale del Bayern Monaco Jerome Boateng, oramai diventato una riserva dei titolari nella società bavarese.

Juventus, il difensore potrebbe arrivare dal Bayern Monaco: possibile affare Boateng

L'anno scorso il giocatore fu vicino al trasferimento al Paris Saint Germain ma l'attuale tecnico del Bayern Monaco Nico Kovac non autorizzò il trasferimento del difensore in Francia, cosa che non venne apprezzata dal centrale tedesco. Attualmente infatti i rapporti non sono ideali, e difficilmente Boateng rimarrà al Bayern Monaco: il giocatore potrebbe essere acquistato per una somma vantaggiosa, si parla di 15 milioni di euro. Oltre alla Juventus, ci sarebbe anche il Borussia Dortmund interessato al difensore centrale della nazionale tedesca.

Pubblicità

Ovviamente i bianconeri seguono anche altre alternative per la difesa, piacciono De Ligt (ma costa molto) e Manolas della Roma, che ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è pronta ad investire anche negli altri settori: l'obiettivo della dirigenza bianconera è incrementare il livello qualitativo del centrocampo, che ha dimostrato limiti tecnici soprattutto nel match dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax.

Il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United: il francese però ha un prezzo notevole e la Juventus sta valutando le alternative. Milinkovic Savic, Ndombelé e soprattutto Rabiot potrebbero essere i giocatori ideali per la mediana bianconera, quest'ultimo sarebbe già in trattativa con la dirigenza bianconera per un'eventuale intesa contrattuale, essendo l'oramai ex giocatore del Paris Saint Germain in scadenza di contratto con la società francese.