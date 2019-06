In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza è pronta a lavorare notevolmente per rafforzare il settore difensivo, 'impoverito' dal ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe far parte dello staff tecnico bianconero) e dal probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio). Sarebbero vicini alla Juventus sia Demiral del Sassuolo e Romero del Genoa, ma la dirigenza vuole rinforzare la zona centrale con giocatori di esperienza, in grado di garantire qualità soprattutto in Champions League.

Le indiscrezioni che arrivano dalla Germania, nello specifico da Sport1, sembrano confermare che un difensore del Bayern Monaco dovrebbe lasciare la società bavarese, e una delle possibili mete potrebbe essere proprio Torino sponda bianconera.

Boateng in uscita dal Bayern, interesserebbe anche alla Juventus

Secondo Sport1, come riporta il sito Calciomercato.com, il difensore centrale tedesco del Bayern Monaco Jerome Boateng dovrebbe lasciare la società bavarese in estate: il giocatore sarebbe deluso dal poco minutaggio raccolto quest'anno, soprattutto nei big match.

Dalla Germania, Boateng in uscita dal Bayern Monaco, ci sarebbe anche la Juventus

Con la permanenza di Nico Kovac come tecnico del Bayern Monaco, sembrerebbe quindi sicuro l'addio del difensore centrale tedesco, che interessa non solo alla Juventus, ma anche al Borussia Dortmund e l'Inter. Boateng garantirebbe esperienza internazionale e qualità, e non dovrebbe costare molto, in quanto ha il contratto in scadenza nel 2021. Inoltre il palmares ( fra i titoli anche quello di campione del mondo nel 2014 con la Germania di Loew) è ulteriore garanzia di affidabilità per Boateng.

La Juventus però avrebbe individuato nel Bayern Monaco un altro difensore che potrebbe interessare come rinforzo difensivo, ovvero Matts Hummels, anche lui a rischio trasferimento.

Il mercato della Juventus

L'esigenza principale della Juventus riguarderebbe quindi il settore difensivo, ma è probabile che qualche top player possa arrivare anche per la mediana e per il settore avanzato. Alcuni arrivi però saranno conseguenza di cessioni pesanti, per esigenze di bilancio.

A giugno sarà approvato ed è possibile che la Juventus possa registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. I nomi più chiacchierati in uscita sono quelli di Joao Cancelo (piace al Manchester City, pronto ad offrire 60 milioni di euro), Paulo Dybala (interessa a Manchester United, Inter e Bayern Monaco) e Mario Mandzukic (il Borussia Dortmund potrebbe presentare un'offerta da 15 milioni di euro alla Juventus). Per quanto riguarda invece gli arrivi, per la mediana il sogno resta Paul Pogba, che dovrebbe lasciare il Manchester United in estate.

La Juventus in questo caso dovrà fronteggiare l'interesse del Real Madrid per il centrocampista francese