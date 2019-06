Questo sarà probabilmente un altro weekend di attesa per i tifosi della Juventus. Infatti, i sostenitori bianconeri dovranno aspettare ancora un po' per sapere il nome del nuovo allenatore e forse da lunedì qualcosa si sbloccherà. Intanto, su questo fronte resta aperta la sfida fra chi crede che sarà Maurizio Sarri il nuovo tecnico della Juve e chi invece pensa che sarà Pep Guardiola. Solo l'ufficialità da parte del club bianconero fugherà ogni dubbio.

Intanto, Fabio Paratici, in questa settimana, ha mosso diversi passi e ai Campioni d'Italia sono stati avvistati parecchi nomi. Si va da Chiesa, passando per Pogba fini ai giovani Sensi e Zaniolo. Ieri, per il ds bianconero è stata una giornata ricca di incontri nei quali ha parlato con due importanti procuratori Riso e Vigorelli. Quest'ultimo è proprio il manager di Niccolò Zaniolo che piace da diversi mesi alla Juve tanto che il suo nome apparì su un foglietto scritto nel mese di gennaio da Paratici è lasciato in un bar.

Juventus, Paratici punterebbe Zaniolo

Per il ragazzo della Roma i bianconeri valutano due opzioni ovvero la prima fare un'offerta cash o la seconda inserendo tre possibili contropartite tecniche una delle quali potrebbe essere Juan Cuadrado.

La Juve pensa al mercato

In casa Juventus non si pensa solo alla questione allenatore ma anche al mercato. I bianconeri vogliono rinforzare la loro rosa e per farlo stanno sondando diverse poste i nomi più importanti sono quello di Paul Pogba e Milinkovic Savic, ma Fabio Paratici sta sondando anche la pista che porta a Niccolò Zaniolo.

Il ragazzo classe 99 è uno dei talenti più brillanti del calcio italiano e per questo motivo la Juve starebbe pensando concretamente di poterlo acquistare. La Roma, però, vorrebbe blindare il talentino azzurro con un rinnovo di contratto. Perciò la Juve dovrà fare un'offerta molto convincente e nella trattativa potrebbe proporre delle contropartite tecniche: i nomi che potrebbero ingolosire la squadra capitolina sono Mattia Perin, Gonzalo Higuain e Juan Cuadrado.

Ma la società bianconera per Zaniolo potrebbe fare anche un'offerta senza inserire pedine di scambio e potrebbe proporre circa 40 milioni alla Roma. Resta da capire come evolverà questa situazione ma quello che è certo è che ieri a Milano Paratici ha incontrato Vigorelli procuratore tra gli altri di Zaniolo.

La prossima settimana si potrebbe conoscere il nome del nuovo allenatore

Questo weekend potrebbero non esserci sostanziali novità sul fronte allenatore.

Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, lunedì potrebbe arrivare il sì definitivo del Chelsea per liberare Maurizio Sarri. Intanto non si placano nemmeno i rumors intorno al nome di Guardiola ma al momento non ci sono novità su questo fronte. I tifosi juventini sembrano già aver scelto il loro candidato preferito per la panchina bianconera ed è il tecnico catalano. Adesso non resta che attendere di capire se il sogno dei sostenitori bianconeri sfumerà con l'arrivo di Sarri oppure se invece ci sarà una clamorosa sorpresa.