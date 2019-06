Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Numerose indiscrezioni danno vicino Maurizio Sarri, ma non sono da escludere possibili sorprese. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato, cercando di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. L'unico arrivo certo in estate per adesso è quello di Aaron Ramsey, mediano gallese dell'Arsenal, le altre trattative in entrata invece potrebbero passare anche da cessioni pesanti.

L'ultima indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport confermerebbe come la dirigenza bianconera sia interessata alla punta argentina dell'Inter Mauro Icardi, che dovrebbe lasciare Milano anche per il rapporto non ideale con i tifosi interisti. Il noto giornale sportivo milanese ipotizza uno scambio alla pari con la Juventus, con Icardi in bianconero e Paulo Dybala alla corte del nuovo tecnico dell'Inter Antonio Conte. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, qualora si concretizzasse questo scambio, è possibile una doppia cessione per la Juventus nel settore avanzato.

Juventus, in caso di arrivo di Icardi, probabile cessione di Mandzukic e Higuain (RUMORS)

Possibile scambio Icardi-Dybala ed una doppia cessione in avanti per la Juventus

Secondo La Gazzetta dello Sport, non è da escludere l'ipotesi di uno scambio fra Juventus ed Inter che riguarderebbe Paulo Dybala da una parte e Mauro Icardi dall'altra. Se si verificasse questa trattativa, la Juventus potrebbe cedere le due punte che attualmente ha a disposizione nella rosa. Parliamo di Mario Mandzukic, che interessa al Borussia Dortmund (per il quale potrebbe offrire 15 milioni di euro) e Gonzalo Higuain, che difficilmente sarà riscattato dal Chelsea dato il probabile addio di Maurizio Sarri alla società inglese. Come è noto infatti il tecnico toscano sarebbe vicino alla panchina della Juventus e si attendono novità, come già anticipato, in questa settimana.

Riguardo lo scambio fra Dybala e Icardi, sarebbe alla pari, sia nel valore del cartellino che per lo stipendio che percepiscono

Il mercato della Juventus

Le trattative in ogni caso passeranno inevitabilmente dal consenso del nuovo tecnico bianconero, anche se in alcuni casi la dirigenza bianconera sta lavorando per soddisfare le esigenze oggettive della rosa bianconera. Una di queste esigenze è sicuramente il rafforzare il settore difensivo, considerando il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe rientrare nello staff tecnico bianconero) ed il probabile addio di Martin Caceres (destinato a ritornare alla Lazio dopo il prestito alla Juventus).

I giocatori che interessano per la difesa sono Romagnoli del Milan, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma.