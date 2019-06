Mentre la Juventus deve ancora annunciare il nuovo mister, continuano a circolare indiscrezioni su Cristiano Ronaldo, autore di un'ottima stagione in bianconero. Il portoghese si è ambientato quasi subito e ha dato il suo contributo con ventotto reti stagionali. Sia in campionato che in Champions League ha letteralmente dominato, anche se alla fine è arrivata la delusione contro l'Ajax. Stando alle ultime notizie trapelate, il campione portoghese sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain.

Il club francese è stato eliminato dalla Champions League agli ottavi di finale (per mano del Manchester United, che peraltro non aveva numerosi titolari) e vorrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione. La dirigenza del Paris Saint Germain, infatti, sarebbe intenzionata a cedere uno tra Mbappé (che negli ultimi tempi ha mostrato dei "mal di pancia") e Neymar (ultimamente falcidiato dagli infortuni) e vorrebbe puntare tutto sul campione portoghese. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus.

Juventus, super offerta del PSG per Ronaldo

Come scrive il noto quotidiano spagnolo "Diariogol.com", il Paris Saint Germain avrebbe intenzione di acquistare Cristiano Ronaldo e sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra altissima per il campione portoghese: centoquaranta milioni di euro. Ronaldo, inoltre, sarebbe seguito anche dal Manchester United, che vorrebbe riportarlo in Inghilterra (ricordiamo infatti che il calciatore lusitano è esploso proprio ai Red Devils, sotto la guida di Sir Alex Ferguson).

Ronaldo, però, avrebbe rifiutato l'offerta del Manchester United, dal momento che il club britannico non parteciperà alla prossima Champions League. Sempre stando a "Diariogol.com", Cristiano Ronaldo starebbe prendendo in considerazione l'offerta proveniente da Parigi; con il Paris Saint Germain, infatti, si troverebbe al centro del progetto e avrebbe la possibilità di puntare alla vittoria della Champions League, oltre che alla classifica cannonieri del campionato francese.

La dirigenza del club parigino, inoltre, sarebbe disposta a mettere sul piatto un ingaggio da cinquanta milioni all'anno, soldi che renderebbero Cristiano Ronaldo il calciatore più pagato al mondo.

Anche il Real Madrid avrebbe provato a sondare l'entourage del portoghese per un suo eventuale ritorno, ma al momento le percentuali che Ronaldo lasci la Juventus sono davvero bassissime. La star portoghese, infatti, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare Torino, rassicurando tutti i tifosi bianconeri.