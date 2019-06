L'attesa mediatica in casa Juventus riguarda soprattutto l'ingaggio del nuovo tecnico che potrebbe essere ufficializzato in settimana. Nel frattempo, la dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al progetto, che possano contribuire soprattutto a realizzare quel salto di qualità tanto atteso in Champions League.

Come scrive il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe assistito al match fra Francia e Turchia e avrebbe parlato con Pogba, prospettandogli l'eventualità di un ritorno a Torino.

Pubblicità

Pubblicità

Il giocatore avrebbe detto di sì, ma naturalmente c'è da superare l'ostacolo relativo alla valutazione alta del cartellino del francese da parte del Manchester United.

Per questo motivo, la Juventus starebbe pensando di cedere qualche suo pezzo pregiato sul mercato: i nomi più "caldi", a tal proposito, sarebbero quelli di Joao Cancelo, Douglas Costa e Paulo Dybala.

Pogba avrebbe detto sì alla Juventus

Il mediano transalpino è intenzionato a lasciare il Manchester United, squadra con la quale non è mai sbocciato un vero e proprio feeling.

Juventus, Pogba avrebbe dato la sua disponibilità ad un ritorno a Torino.

Considerando anche che la società inglese non disputerà la prossima Champions League, il calciatore 26enne avrebbe un motivo in più per salutare i Red Devils.

L'ipotesi Juventus esiste, ma i bianconeri dovranno necessariamente cedere qualche giocatore per motivi di Fair Play Finanziario, guardando anche all'approvazione del bilancio d'esercizio prevista per la fine di giugno che dovrebbe far registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Pubblicità

I giocatori che potrebbero lasciare la Juventus

Ad oggi, i maggiori indiziati a partire dalla Torino juventina pare siano almeno tre: Joao Cancelo, Douglas Costa e Paulo Dybala. Il terzino portoghese sembra ormai vicinissimo al Manchester City, che sarebbe disposto ad investire 50-60 milioni di euro. Invece, per quanto riguarda l'esterno offensivo brasiliano, la sua ultima stagione in bianconero costellata da problemi fisici e comportamentali potrebbe spingerlo in Inghilterra dove ha diversi estimatori, su tutti il Manchester United e il Tottenham.

La Juventus lo valuta almeno 60 milioni di euro.

Non è da escludere la partenza di Paulo Dybala, che potrebbe anche rientrare nella trattativa che porterebbe Pogba al club di Andrea Agnelli. Mai come in questo caso, molto dipenderà da chi sarà il nuovo tecnico bianconero: se - come si sostiene ormai da tempo - sarà Maurizio Sarri, quest'ultimo potrebbe decidere di rilanciare l'attaccante argentino, che quest'anno ha avuto un rendimento poco soddisfacente soprattutto dal punto di vista realizzativo.

Pubblicità

Altri giocatori che potrebbero dire addio alla Juventus sono Juan Cuadrado, che piace a Fiorentina ed Inter, e Mario Mandzukic che potrebbe finire Bundesliga, in particolar modo al Borussia Dortmund.