Settimana prossima potrebbe esserci l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano dovrebbe a breve liberarsi dal Chelsea, con il pagamento di una buonuscita alla società inglese. Indipendentemente però dal nuovo tecnico bianconero, la dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato, con l'obiettivo di rafforzare una rosa con evidenti limiti tecnici soprattutto nella mediana.

Ci sono però esigenze difensive da soddisfare, considerando il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare nello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. A tal proposito ha parlato il giornalista sportivo Ilario Di Giovambattista, che a Radio Radio, ha parlato di un possibile acquisto della Juventus.

Manolas verso Juventus

Secondo il noto giornalista Ilario Di Giovambattista, la Juventus avrebbe già preso Manolas per la prossima stagione.

Di Giovambattista:'Mi risulta che la Juventus abbia già preso Manolas'

Il difensore centrale greco arriverebbe per rafforzare un settore che ha bisogno di qualità ed affidabilità. L'eventuale acquisto del greco si andrebbe ad aggiungere a quello del difensore centrale Demiral, che dovrebbe arrivare dal Sassuolo per 15 milioni di euro. Manolas ha una clausola rescissoria di circa 35 milioni di euro, basterebbe quindi tale somma ai bianconeri per acquistare il difensore centrale. La Roma, come sostituto del greco, dovrebbe puntare sul difensore del Torino, quest'anno allo Spal, Kevin Bonifazi.

Demiral e Manolas si andrebbero ad aggiungere agli altre difensori centrali presenti nella rosa bianconera, ovvero Bonucci, Chiellini e Rugani. In caso di arrivo di Maurizio Sarri, sarà soprattutto valorizzato Daniele Rugani, cresciuto all'Empoli proprio con il tecnico toscano.

Il mercato della Juventus

Se, come sostiene Di Giovambattista, l'arrivo di Manolas fosse confermato, il settore difensivo sarebbe completo. Serviranno però innesti anche a centrocampo e nel settore avanzato: proprio nella mediana l'idea della dirigenza è regalare al nuovo tecnico un top player, il sogno resta Paul Pogba, ma sarebbe più abbordabile l'acquisto di Milinkovic Savic, per il quale la Juventus sarebbe disposta a spendere intorno ai 70 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, piace e molto il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa, per il quale sarebbe stata raggiunta un'intesa per contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione. Possibile la cessione di Mario Mandzukic, che interessa al Borussia Dortmund, la Juventus è pronta a puntare su Moise Kean, oramai uno dei giovani della nazionale italiana.