La Juventus è pronta ad ufficializzare il nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Tutte le indiscrezioni portano a Maurizio Sarri, che porterebbe un gioco offensivo e propositivo alla nuova Juventus. La necessità dei bianconeri però è quella di rafforzare la rosa, che ha dimostrato evidenti limiti tecnici in Champions League, in particolar modo nel match di ritorno dei quarti di finale contro l'Ajax. Uno dei possibili acquisti importanti potrebbe essere effettuato nella mediana, e secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal noto giornalista sportivo di Sky Gianluca Di Marzio, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a lavorare sul ritorno di uno dei centrocampisti più apprezzati a livello europeo, ovvero il francese Paul Pogba. Quest'ultimo sarebbe in uscita dal Manchester United, e la mancata qualificazione della società inglese in Champions League potrebbe essere ulteriore incentivo per Pogba di provare una nuova esperienza professionale.

La Juventus starebbe lavorando al ritorno di Paul Pogba

Secondo il noto giornalista di Sky, l'obiettivo di mercato della Juventus è Paul Pogba. Sarebbe già stata definita l'intesa contrattuale con l'agente del giocatore Mino Raiola, il problema sarà trattare con la dirigenza inglese, che chiede molto per il suo mediano. Una valutazione che dovrebbe aggirarsi più o meno sulla somma spesa dal Manchester United per acquistarlo proprio dalla Juventus, ovvero circa 100 milioni di euro.

Di Marzio:'I bianconeri lavorano per riprendere Paul Pogba'

Per cercare di diminuire l'esborso economico, la Juventus però potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite al Manchester United. La Juventus quindi sembrerebbe intenzionata ad investire sul francese, anche se non manca il piano B, ovvero la dirigenza starebbe seguendo sempre per la mediana anche i vari Milinkovic Savic della Lazio, Ndombelé del Lione e Rabiot, che è in scadenza di contratto dal Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

Oltre alla mediana, le esigenze di mercato della Juventus riguardano inevitabilmente anche il settore difensivo.

Il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio) dovrebbe significare un investimento in difesa su almeno due centrali. Uno dei principali obiettivi sembrerebbe Koulibaly del Napoli, gradito a Maurizio Sarri (vicinissimo alla panchina bianconera) ma la societò campana lo valuta almeno 100 milioni di euro. Come quinto difensore centrale è quasi certo l'arrivo di Demiral dal Sassuolo per circa 15 milioni di euro.

L'altro centrale che sarebbe già stato acquistato dalla Juventus è Romero del Genoa, che però dovrebbe rimanere in prestito per almeno un altro anno nella società ligure.