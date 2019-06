La giornata di ieri è stata molto intensa per la Juventus che ha deciso di farsi avanti in modo molto concreto per Matthijs De Ligt. I bianconeri vogliono il centrale classe '99 e stanno avendo continui contatti con il suo agente Mino Raiola. De Ligt sarebbe il giocatore perfetto da inserire nella retroguardia di Maurizio Sarri. L'olandese può giocare sia con Leonardo Bonucci che con Giorgio Chiellini e, soprattutto, potrebbe prendere l'eredità del capitano bianconero che nelle prossime stagioni potrebbe ritirarsi. Per questo motivo la Juve vuole chiudere in fretta per De Ligt per assicurarsi uno dei centrali più promettenti in circolazione.

Paratici fa davvero sul serio per De Ligt e, secondo quanto riporta goal.com, anche nella giornata di oggi dovrebbero essere previsti nuovi contatti.

Juve al lavoro per accontentare De Ligt

La Juventus, nella giornata di ieri, ha avuto diversi colloqui con l'agente di Matthijs De Ligt per trovare un accordo sul contratto del giocatore. L'olandese vorrebbe circa 12/15 milioni di ingaggio. Inoltre, le parti stanno valutando anche la possibilità di inserire una clausola rescissoria che non sarebbe inferiore ai 150 milioni e soprattutto andrebbe a salire di anno in anno.

Dunque la Juve vorrebbe accontentare quanto prima De Ligt anche per evitare il ritorno della concorrenza. Infatti, qualche giorno fa il difensore sembrava vicino al Psg, ma i cambi in società del club francese hanno raffreddato i contatti e così Paratici ne ha approfittato per inserirsi e per cercare di arrivare al centrale classe '99. Una volta siglata l'intesa definitiva con De Ligt, la Juve dovrà chiedere anche con l'Ajax che vorrebbe una cifra compresa fra i 65 e i 75 milioni di euro.

Cancelo vicino all'addio

La Juventus, in questo mercato, non penserà solo alle entrate ma anche alle uscite. Il giocatore che sembra ad un passo dall'addio è Joao Cancelo. Il portoghese piace al Manchester City che sarebbe pronto a presentare un'offerta molto alta alla Juve. I bianconeri per privarsi del terzino vorrebbero circa 60 milioni di euro. Dunque in settimana le parti potrebbe vedersi per cercare un accordo definitivo. Cancelo perciò presto potrebbe salutare la Juve dopo appena un anno.

I bianconeri ovviamente, se il portoghese dovesse partire, andranno alla ricerca di un suo sostituto. Il nome che piace alla Juve per prendere il posto di Cancelo è quello di Trippier del Tottenham. Il giocatore degli Spurs potrebbe essere adatto per la tipologia di gioco di Maurizio Sarri. Trippier andrebbe ad aggiungersi a Mattia De Sciglio e così il tecnico toscano avrebbe due giocatori da poter alternare nel corso della stagione.