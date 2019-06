In questi giorni la Juventus è divisa in due: la società è al lavoro sul mercato per rinforzare la squadra, mentre i giocatori si stanno godendo le vacanze. Infatti, i calciatori bianconeri sono in giro per il mondo e si stanno rilassando con le rispettive famiglie. In molti hanno scelto di lasciare l'Italia e fra questi c'è Cristiano Ronaldo. CR7 con la compagna Georgina e gran parte della sua famiglia sono in Francia. Il portoghese si gode la Costa Azzurra a bordo di uno yacht che ha affittato. Cristiano Ronaldo, tramite i social, sta anche condividendo alcune immagini delle sue vacanze.

Bonucci e Bernardeschi sono in Sardegna

Se Cristiano Ronaldo e molti altri bianconeri hanno scelto di andare all'estero c'è anche qualche giocatore che ha deciso di passare le sue vacanze in Italia. Fra questi ci sono Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi che in questi giorni si trovano in Sardegna. Il numero 19 juventino, con alcuni post su Instagram, sta mostrando le immagini delle sue vacanze con tutta la sua bella famiglia. Ieri, Bonucci ha postato una bella foto che lo ritrae in spiaggia con i suoi bimbi Lorenzo e Matteo. Mentre Bernardeschi con il nuovo look biondo platino ha condiviso una bella immagine che lo ritrae mentre si gode uno splendido panorama.

Rugani è a Mykonos

La Juventus non dovrebbe riprendere gli allenamenti fino ai primi di luglio. Infatti, il raduno dei bianconeri dovrebbe essere fissato tra l'8 e il 10 di luglio. Fino ad allora quindi i giocatori della Juve si godranno le meritate vacanze. Daniele Rugani in compagnia della fidanzata Michela Persico ha scelto di rilassarsi a Mykonos. La nota località greca è stata scelta anche da altri bianconeri. Infatti, a Mykonos ci sono anche Joao Cancelo insieme alla compagna Daniela e Wojciech Szczesny con la sua famiglia.

Chi invece è ancora a Torino è Giorgio Chiellini. Infatti, qualche giorno fa il Capitano della Juve è diventato papà per la seconda volta. Carolina moglie di Chiellini qualche giorno fa ha dato alla luce la piccola Olivia che andrà a fare compagnia alla primogenita della coppia Nina. La Juve si è immediatamente congratulata con la famiglia del suo capitano per il lieto evento. Chiellini sui social ha anche postato la foto della manina della sua piccola Olivia.

Dunque per quasi tutti i bianconeri questi sono giorni dedicati al relax per poi tornare a Torino e lavorare duramente agli ordini di Maurizio Sarri. I calciatori della Juve dovranno conoscere le metodologie di lavoro del nuovo tecnico che, durante il ritiro, cercherà soprattutto di valutare le soluzioni tattiche più giuste per la sua squadra e magari potrà inserire in rosa anche i nuovi acquisti.