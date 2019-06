Nel suo tradizionale editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha avuto modo di parlare di molti argomenti, soffermandosi sulla Juventus e sulle possibili scelte di mercato della dirigenza bianconera. Ha poi detto la sua sul Napoli, sul nuovo Milan di Giampaolo e sulla Fiorentina di Rocco Commisso.

A proposito di Juventus, Bucchioni ha dichiarato che il primo regalo per Sarri sarà Adrien Rabiot, inizialmente vicino al Barcellona, che però ha poi rinunciato al mediano francese soprattutto per le richieste della mamma procuratore del francese, che chiede almeno 10 milioni di euro di commissione.

Difficile la pista Pogba, non tanto per la volontà del centrocampista del Manchester United, ma per la valutazione che la società inglese fa del francese: si parla di almeno 120 milioni di euro, somma ritenuta notevole dalla dirigenza bianconera, a maggior ragione perché due giocatori che sembravano dovessero lasciare Torino - Douglas Costa e Dybala - potrebbero clamorosamente diventare due importanti riferimenti per il settore avanzato della Juventus.

Sarri dovrebbe puntare su Dybala e Douglas Costa

Secondo il noto giornalista sportivo toscano Enzo Bucchioni, infatti Maurizio Sarri vorrebbe puntare su Dybala e Douglas Costa, con l'intento di rivalutarli dopo una stagione di certo non ideale. Soprattutto l'idea del tecnico toscano sarebbe di lavorare sul brasiliano, cercando di 'eliminare' nel suo gioco i troppi tocchi e i tecnicismi tipici del centrocampista offensivo e spostarlo in mezzo al campo.

Per Dybala invece il discorso è diverso ma inserendolo in un contesto organizzato, l'argentino potrebbe ritornare ad esprimersi alla grande. Secondo Bucchioni, Sarri è pronto a parlare sia con Cristiano Ronaldo, che con Dybala e Douglas Costa, anche per capire come preferiscono giocare. Il tecnico toscano viene considerato un'integralista, mentre per il giornalista sportivo, è in grado di adattare il suo gioco alle caratteristiche tecniche e tattiche dei propri giocatori.

Il mercato del Milan e della Fiorentina

In merito al nuovo Milan di Giampaolo, Bucchioni ha sottolineato che la società lombarda potrebbe cedere Donnarumma per circa 70-80 milioni di euro al Real Madrid, per sistemare i problemi di Fair Play Finanziario. Parte dei soldi potrebbero essere investiti su alcuni giocatori della società spagnola: piace Ceballos, valutato almeno 50 milioni di euro, mentre con i vari Borja Mayoral, Mariano Diaz e Odegaard si potrebbe avviare una sorta di intesa di prestiti.

Per quanto riguarda il Napoli, sembrerebbe vicino l'arrivo di James Rodriguez, si parla di 5 milioni per il prestito ed un riscatto obbligatorio per la prossima stagione a 35 milioni di euro.

La Fiorentina invece, come ha dichiarato Bucchioni, sarebbe pronta a costruire una rosa di qualità, e il nuovo direttore sportivo Pradé sta lavorando per questo. Intanto è da escludere l'arrivo di Lazzari della Spal a Firenze, in quanto è praticamente fatta per il suo arrivo alla Lazio.

La società di Lotito dovrebbe inserire nella trattativa per il centrocampista sia Cataldi che Murgia.