Ufficializzato Maurizio Sarri, la Juventus è al lavoro per allestire una rosa funzionale al gioco offensivo del tecnico toscano. Sarebbero ben tre le promesse fatte dai bianconeri al toscano, per soddisfare al massimo le sue richieste. Su tutti spicca la possibile e probabile cessione del terzino portoghese Joao Cancelo. Quest'ultimo risulterebbe non funzionale al gioco del tecnico toscano, che gradisce dei terzini (in particolar modo il terzino destro) che sappiano soprattutto difendere.

Basti ricordare Hysaj, terzino al Napoli, e Azpilicueta, che ricopriva lo stesso ruolo dell'albanese, ma al Chelsea. In questo senso, il difensore del Napoli potrebbe essere la soluzione in caso di cessione di Joao Cancelo (interessa al Manchester City), ma non solo: piace anche Trippier del Tottenham, valutato circa 30 milioni di euro dalla società inglese. La Juventus poi avrebbe fatto ulteriori due promesse a Maurizio Sarri.

Le promesse della Juventus a Sarri

Altre richieste specifiche, che evidentemente saranno mantenute dalla dirigenza bianconera, sono gli arrivi di un difensore centrale e di un centrocampista centrale.

Definito Demiral dal Sassuolo (acquistato per 15 milioni di euro), la Juventus è pronta a regalare un grande difensore: i nomi che interessano sono diversi, si va da Koulibaly del Napoli (che però ha una valutazione superiore ai 100 milioni di euro) a De Ligt dell'Ajax (che sarebbe vicino al Paris Saint Germain, la società francese in caso di arrivo del centrale olandese, potrebbe cedere Marquinhos alla Juventus) fino agli 'abbordabili' a livello economico Alderweild del Tottenham (clausola rescissoria da 30 milioni di euro) e Manolas della Roma (clausola rescissoria da 36 milioni di euro).

I centrocampisti che interessano alla Juventus

Per quanto riguarda invece il centrocampista centrale, il giocatore gradito sia a Juventus che a Sarri è sicuramente Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. La valutazione del francese è però superiore ai 120 milioni di euro, inoltre la concorrenza del Real Madrid non aiuta di certo la trattativa. Le alternative sono diverse, si va da Milinkovic Savic della Lazio a Ndombelé del Lione.

Da Rabiot alle cessioni: il mercato bianconero

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe vicina ad Adrien Rabiot, mediano del Paris Saint Germain che va in scadenza di contratto il 30 giugno 2019.

Il giocatore potrebbe accettare l'offerta bianconera, si parla di un contratto da 7 milioni di euro fino al 2024 ed un ulteriore incentivo di 10 milioni di euro. Juventus che, oltre alle entrate, dovrà pensare anche alle cessioni. Diversi i giocatori che potrebbero lasciare Torino: Joao Cancelo, Alex Sandro, Cuadrado, Khedira e Mandzukic.