La Juventus continua a studiare il mercato, alla ricerca di giocatori funzionali al gioco del prossimo tecnico bianconero. Tutte le indiscrezioni sembrano portare alla nomina a breve di Maurizio Sarri dal Chelsea, che però deve liberarsi dalla società inglese avendo un contratto di altri due anni con il club londinese. Indipendentemente dal prossimo allenatore bianconero, la Juventus avrebbe individuato alcuni calciatori utili a rilanciare le ambizioni in Serie A ed in Champions League.

Gli innesti dovrebbero riguardare tutti i settori: un difensore centrale (dopo l'arrivo di Demiral dal Sassuolo), un top player della mediana ed infine un centrocampista offensivo e su questo non dovrebbero esserci dubbi: la Juventus infatti avrebbe già trovato un'intesa contrattuale con Federico Chiesa della Fiorentina, ma dovrà aspettare l'iter burocratico del passaggio della proprietà dai Della Valle all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso.

Calciomercato Juventus, possibili tre rinforzi, fra questi Chiesa

I possibili rinforzi per la Juventus

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe pronta ad investire in maniera massiccia sul mercato, con l'obiettivo di rinforzare tutti i settori. In difesa, dopo l'arrivo di Demiral, servirà un ulteriore innesto per completare il pacchetto dei centrali. I nomi sono diversi, si va da De Ligt dell'Ajax a Romagnoli del Milan, fino ad arrivare a Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma. Per quanto riguarda invece la mediana, il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United.

Il procuratore del francese Mino Raiola avrebbe già trovato un'intesa contrattuale con la Juventus, il 'problema' per i bianconeri sarà trattare con la società inglese, che chiede almeno 120 milioni di euro per il mediano. Per diminuire l'esborso economico, la Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite al Manchester United.

Le alternative a Pogba

In alternativa al francese la dirigenza valuta Milinkovic Savic della Lazio, Ndombelé del Lione e Rabiot del Paris Saint Germain.

Quest'ultimo il 30 giugno va in scadenza di contratto, quindi arriverebbe a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni però, la mamma procuratore del giocatore chiederebbe almeno 10 milioni di euro a stagione per il contratto. Come dicevamo prima, l'acquisto del settore avanzato potrebbe essere Federico Chiesa. Bisognerà aspettare l'ufficializzazione del passaggio di proprietà della Fiorentina, ma ci sarebbe già un'intesa fra giocatore e dirigenza bianconera per un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda il possibile prezzo richiesto dalla società toscana, si parla di circa 70 milioni di euro, che la Juventus potrebbe alleggerire inserendo una contropartita tecnica gradita alla Fiorentina.