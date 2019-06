Dopo aver annunciato Maurizio Sarri come nuovo tecnico adesso per la Juventus è tempo di pensare al futuro. Fabio Paratici sta scandagliando il mercato per migliorare la rosa bianconera. La Juve, in questa sessione di mercato, potrebbe rinforzare soprattutto la difesa e il centrocampo. La dirigenza juventina non è da escludere che possa tornare alla carica per un vecchio pallino ovvero Marcelo. Il brasiliano dopo l'arrivo di Mendy potrebbe anche decidere di lasciare il Real Madrid e di approdare a Torino per ritrovare il suo grande amico Cristiano Ronaldo.

La Juve penserebbe sempre a Marcelo

Marcelo è considerato da sempre uno dei terzini sinistri più forti del mondo.

Il brasiliano era finito nel mirino della Juve già la scorsa estate, ma questa pista pare non essere del tutto tramontata e adesso potrebbe tornare di attualità.

Infatti, il Real Madrid ha da poco acquistato Mendy che gioca proprio nello stesso ruolo di Marcelo. Dunque il terzino carioca starebbe pensando di lasciare la Spagna e la Juve potrebbe essere una buona opzione per il suo futuro. Ma il suo passaggio in bianconero potrebbe trovare qualche ostacolo.

Infatti, la Juve potrebbe prendere Marcelo solo se dovesse partire Alex Sandro. Paratici valuta il suo terzino tra i 40 e i 50 milioni. Dunque non resta che attendere eventuali sviluppi per capire se questi affari andranno in porto oppure no.

In Spagna sono sicuri: sarebbe fatta per Rabiot alla Juve

Da diverse settimane alla Juve è accostato il nome di Adrien Rabiot. Il centrocampista lascerà il Psg a parametro zero. La nota trasmissione TV in Spagna "El Chiringuito" quest'oggi ha rilanciato una notizia che sarebbe davvero clamorosa. Infatti ha spiegato che Rabiot avrebbe raggiunto un accordo con la Juve fino al 2024 per 7 milioni a stagione. Inoltre, "El Chiringuito" ha affermato che l'annuncio del francese in bianconero arriverà a luglio.

La Fiorentina fa muro per Chiesa

Il grande obiettivo per rinforzare l'attacco della Juve sarebbe Federico Chiesa. I bianconeri avrebbero già trovato un accordo di massima con il giocatore classe 97 per un quinquennale a 5 milioni all'anno. Il problema però è rappresentato dalla Fiorentina che non sembra minimamente intenzionata a privarsi di Federico Chiesa. Il nuovo proprietario Rocco Commisso vorrebbe tenere l'esterno azzurro almeno per un'altra stagione.

Il patron viola per Chiesa non sembra disposto ad accettare nemmeno 100 milioni. Dunque adesso bisognerà capire quale sarà la prossima mossa della Juve per provare a prendere il giocatore classe '97 e soprattutto quale sarà la volontà del ragazzo, che potrebbe essere decisiva in un verso o nell'altro. Chiesa sembra essere una delle richieste di Sarri, il quale potrebbe inserirlo in un eventuale tridente.