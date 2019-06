Il Calciomercato della Juventus si muove a destra. Arrivano novità importanti dall'Inghilterra sul prossimo terzino destro bianconero, con Danilo che starebbe scalando posizioni per prendere il posto di Cancelo che da Torino con molta probabilità potrebbe fare le valige in direzione Manchester City.

Il probabile approdo di Sarri sembra destinato ad avviare una vera e propria rivoluzione dei terzini, infatti anche a sinistra potrebbe arrivare Emerson Palmieri al posto di Alex Sandro corteggiato dal Real Madrid. Paratici per il brasiliano chiede 60 milioni, e anche il Paris Saint-Germain sarebbe interessato.

Calciomercato Juventus: duello con l'Inter per Danilo

Se sulla mancina si parla solo di ipotesi, per la parte destra della difesa della Juventus qualcosa si starebbe muovendo con molta più decisione. Il Daily Mail, nella sua versione on line, sostiene che Guardiola avrebbe dato il via libera alla cessione di Danilo per una cifra che dovrebbe essere vicina ai 22 milioni di euro, sette in meno rispetto a quanto investito dal club inglese per strappare il giocatore al Real Madrid tre anni fa.

I dirigenti bianconeri sarebbero piombati sul 27enne brasiliano negli ultimi giorni, ma al contempo non sarebbero gli unici ad essersi messi sulle tracce del sudamericano, infatti anche l'Inter da tempo lo starebbe seguendo, e non sembra intenzionata a mollare la presa, anche se la sensazione è che sia già stata superata nella corsa al terzino dei Citizens.

Juventus-Manchester City: la trattativa Cancelo è calda

Se Danilo starebbe viaggiando spedito verso l'Italia, a fare il percorso inverso potrebbe essere Joao Cancelo.

La trattativa di calciomercato tra Juventus e Manchester City sarebbe già ben avviata: secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, infatti, il portoghese sarebbe ormai ad un passo dalla cessione che frutterebbe ai bianconeri 60 milioni di euro. L'affare andrebbe a generare un'importante plusvalenza, visto che il terzino destro lusitano è stato pagato solo dodici mesi fa 40,4 milioni.

L'eventuale "scambio" Cancelo-Danilo peserà probabilmente di più sulle casse dei campioni d'Italia in termini di ingaggio, poiché l'attuale terzino destro della Juve guadagna 3 milioni di euro, mentre il brasiliano del City ha uno stipendio di oltre 4 milioni di euro.

In via di definizione anche i tempi: prima dovrebbe avvenire il trasferimento di Cancelo alla corte di Guardiola, poi la definizione dell'addio di Danilo ai Citizens.

Non solo Danilo: gli altri obiettivi per la fascia destra

L'eventuale cessione di Cancelo e il probabile arrivo di Danilo sembrano ad oggi ipotesi probabili per il calciomercato della Juventus, ma la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro. Infatti, per sostituire il portoghese a destra, i bianconeri stanno seguendo anche altri nomi qualora Danilo dovesse sfumare.

Il primo sarebbe Piccini del Valencia, un italiano di ritorno che costa circa 8 milioni e che sarebbe felice di rientrare in patria per provare a conquistare un posto per i prossimi Europei. Il secondo sarebbe Trippier, che con ogni probabilità lascerà il Tottenham dopo una stagione non troppo fortunata a livello personale. In questo caso, i problemi sarebbero due: la richiesta degli Spurs di 30 milioni e il forte pressing del Manchester United.