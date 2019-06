In casa Juventus si attendono annunci e novità su Demiral dal Sassuolo, su Rabiot in scadenza di contratto dal Paris Saint Germain e soprattutto su De Ligt dell'Ajax. In attesa di questi importanti annunci, l'unico acquisto certo della società bianconera è quello di Aaron Ramsey, arrivato a parametro zero dall'Arsenal. L'arrivo del gallese potrebbe passare inosservato, ma secondo molti addetti ai lavori il centrocampista potrebbe innalzare il livello qualitativo della mediana bianconera.

La pensa così anche un ex centrocampista offensivo dell'Arsenal, Robert Pires, riferimento della società inglese dal 2000 al 2006. Il francese ha avuto modo di parlare di Ramsey con la redazione di Tuttojuve.com, sottolineando come la Juventus possa essere una grande opportunità per il centrocampista gallese.

Pires: 'I gol arriveranno'

L'ex centrocampista offensivo dell'Arsenal Robert Pires, a Tuttojuve.com, ha parlato dell'acquisto da parte della Juventus di Aaron Ramsey, sottolineando come sia un grande giocatore che porterà qualità al centrocampo bianconero.

Secondo il francese, bisognerà avere un po' di pazienza, dando il tempo al gallese di adattarsi al campionato italiano. Essendo un giocatore molto intelligente, non avrà problemi a diventare un riferimento del centrocampo bianconero. Secondo Pires, Ramsey potrà diventare importante come lo è stato Marchisio per la Juventus. In merito alla scelta dell'Arsenal di lasciare andare Aaron Ramsey, secondo Robert Pires, la società inglese già sta rimpiangendo l'addio del gallese.

L'ex centrocampista offensivo francese ha dichiarato a Tuttojuve.com che nel 2000 la Juventus mostrò un forte interesse nei suoi riguardi. Alla fine Wenger lo convinse a trasferirsi nella società inglese, ma nel corso dell'intervista Pires ha ribadito di essere grato alla Juventus per avergli offerto l'opportunità di trasferirsi in bianconero. Una scelta ardua per l'ex nazionale francese, che accantonò anche le offerte del Real Madrid, oltre che quelle dalla Juve.

Nel frattempo, la Juventus continuerà a lavorare sul mercato e gli arrivi di Ramsey, Demiral, De Ligt e Rabiot potrebbero rinforzare una squadra già blasonata. Potrebbe anche arrivare Pogba, anche se l'operazione dovrebbe concludersi solamente con il contribuito economico dell'Adidas, almeno stando ai rumors delle ultime settimane.