L'Inter prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva, in grado di fronteggiare almeno in Serie A società importanti come Napoli e Juventus. Prosegue il lavoro dei dirigenti interisti, e a breve potrebbero arrivare importanti ufficializzazioni in tema arrivi: il centrocampista Sensi del Sassuolo settimana prossima dovrebbe effettuare le visite mediche, così come Lazaro del Hertha Berlino, che sarà l'esterno destro dell'Inter a tutta fascia per il 3-5-2 di Antonio Conte.

Attesa anche l'ufficializzazione di Dzeko dalla Roma così come quella di Lukaku dal Manchester United: resta evidente la necessità dell'Inter di cedere qualche suo esubero in rosa, e i due principali indiziati a lasciare Milano sono la punta Mauro Icardi ed il centrocampista Radja Nainggolan. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'amministratore delegato Giuseppe Marotta sarebbe stato a Torino per piazzare questi due giocatori, ritenuti fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Marotta a Torino per vendere Icardi e Nainggolan

L'Inter sarebbe pronta a cedere Mauro Icardi e Radja Nainggolan. I giocatori sarebbero stati offerti da Marotta rispettivamente a Juventus e Torino, ma i bianconeri attualmente non sarebbero interessati alla punta argentina. Inoltre ci sarebbe distanza nella valutazione di mercato che Inter e Juventus fanno del giocatore: la società di Suning avrebbe proposto uno scambio con Dybala, ma la Juventus non vorrebbe cedere il 10 bianconero.

Inoltre la società di Agnelli valuta 60 milioni di euro Icardi e 100 milioni di euro Dybala, una distanza notevole rispetto all'idea dell'Inter di promuovere uno scambio fra i due giocatori. Altro giocatore sul mercato è il centrocampista Radja Nainggolan, l'idea di Marotta sarebbe quella di offrirlo al Torino in prestito, ma resta il problema ingaggio. Il belga guadagna 4,5 milioni di euro a stagione, mentre il tetto ingaggi imposto dalla società di Cairo è di 2 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La punta argentina Mauro Icardi resta un giocatore molto apprezzato dalla dirigenza bianconera, ma Sarri vorrebbe promuovere un 4-3-3 con Cristiano Ronaldo centravanti, e come prima riserva del portoghese dovrebbe dare fiducia a Moise Kean.

Difficilmente quindi la Juventus investirà su una prima punta, anche perché avrebbe la necessità di piazzare anche Higuain e Mandzukic. Probabile quindi che la dirigenza bianconera possa investire su un centrocampista offensivo: piace e molto Federico Chiesa della Fiorentina. Sarebbe stata trovata un'intesa contrattuale con il giocatore, resta però la difficile trattativa con la nuova proprietà della società toscana.