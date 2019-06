Settimana importante per la Juventus, che dovrebbe annunciare il nuovo tecnico bianconero. Nonostante questo, la dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per rilanciare le ambizioni bianconere in Serie A ed in Champions League. Sarà necessario però tener conto del bilancio, che dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro, questo potrebbe significare delle cessioni pesanti. Gli arrivi saranno inevitabilmente decisi insieme al nuovo tecnico bianconero, che come scritto dal noto giornale sportivo torinese 'Tuttosport', a breve sarà annunciato, probabilmente fra mercoledì 12 giugno e giovedì 13 giugno.

Non dovrebbero esserci clamorose novità, ovvero dovrebbe essere confermato l'arrivo di Maurizio Sarri, che si è praticamente liberato dal Chelsea ed è pronto a sedere su una nuova panchina. Alcuni giornali sostengono ancora la candidatura di Guardiola per la panchina bianconera, in particolar modo i media inglesi e quelli spagnoli.

Sarri dovrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus

Come scrive Tuttosport, non ci dovrebbero essere dubbi sul nuovo tecnico bianconero, si attende l'ufficializzazione di Maurizio Sarri, che è pronto a portare un gioco offensivo e più europeo alla Juventus.

Tuttosport, il nuovo allenatore della Juventus sarà annunciato fra mercoledì e giovedì

Il marchio di fabbrica del tecnico toscano è il 4-3-3, ed avrà il compito di rivalutare giocatori che in questa stagione hanno deluso: parliamo soprattutto di Paulo Dybala e Douglas Costa, mancati soprattutto in Champions League. Il tecnico toscano, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe però avallare importanti cessioni, come quelle probabili di Joao Cancelo, Juan Cuadrado e Mario Mandzukic.

Il mercato della Juventus

Il terzino portoghese potrebbe lasciare la Juventus per trasferirsi al Manchester City, che avrebbe offerto 60 milioni di euro per il portoghese.

Al suo posto Sarri gradirebbe lavorerare di nuovo con l'albanese Hysaj, avuto sia all'Empoli che al Napoli e che è in uscita dalla società campana, anche se si valutano le alternative come Danilo del Manchester City e Trippier del Tottenham. Altro possibile indiziato a lasciare Torino è il colombiano Cuadrado, che ha il contratto in scadenza nel 2020 ed interessa alla Fiorentina e all'Inter di Conte, che è un grande estimatore del colombiano. In avanti l'idea della dirigenza bianconera è puntare su Moise Kean, questo significa probabilmente cedere Mario Mandzukic, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021.

La punta della Juventus interessa in Bundesliga in particolar modo al Borussia Dortmund, che sarebbe pronto ad investire circa 15 milioni di euro per acquistare la punta bianconera.