In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato studiando opportunità di mercato e acquisti funzionali al nuovo progetto tecnico, che dovrebbe essere guidato, salvo clamorosi colpi di scena, da Maurizio Sarri. Il mercato bianconero però dovrà necessariamente tener conto del bilancio, che sarà approvato a fine giugno e dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Questo potrebbe significare qualche cessione pesante, su tutti spiccano i nomi di Joao Cancelo, Juan Cuadrado e Mario Mandzukic.

Potrebbe però svilupparsi un'ulteriore cessione, ovvero quella di Alex Sandro: il motivo sarebbe riscontrabile nel fatto che per la Juventus potrebbe esserci una grande opportunità di mercato, ovvero la possibilità di arrivare al terzino brasiliano del Real Madrid Marcelo.

Marcelo in uscita dal Real Madrid

Come scrive il noto giornale sportivo spagnolo 'Marca', il Real Madrid dovrebbe a breve ufficializzare il terzino sinistro francese del Lione Mendy, che potrebbe quindi diventare il titolare della fascia sinistra.

Juventus, l'arrivo di Mendy al Real Madrid potrebbe spingere Marcelo in bianconero

Questo significa che Marcelo, da sempre il titolare sulla fascia sinistra, è probabile possa essere riserva del francese. Una possibilità che difficilmente sarà accettata dal nazionale brasiliano, che potrebbe quindi lasciare il Real Madrid. La Juventus è da sempre interessata a Marcelo, a maggior ragione dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che gradirebbe l'arrivo a Torino del terzino brasiliano. Una trattativa che quindi potrebbe svilupparsi ed in tal caso sarà probabilmente ceduto Alex Sandro, che interessa soprattutto al Paris Saint Germain.

L'eventuale arrivo di Marcelo incrementerebbe il livello tecnico della rosa bianconera, garantendo soprattutto ulteriore esperienza internazionale e qualità ad una rosa che ha dimostrato evidenti limiti tecnici nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax.

Il mercato della Juventus

Le esigenze principali della Juventus riguardano soprattutto il settore difensivo centrale, dopo il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio.

Demiral del Sassuolo potrebbe rappresentare una soluzione ma serve un ulteriore centrale e le ultime indiscrezioni parlano di un interesse per Manolas, che ha una clausola rescissoria di circa 36 milioni di euro. Nella mediana, sarebbe pronto un investimento per un top player, il sogno resta Paul Pogba, che però ha un prezzo notevole, si parla di un'offerta superiore ai 100 milioni di euro per acquistarlo dal Manchester United. Infine nel settore avanzato piace Federico Chiesa, con il quale sarebbe stata trovata un'intesa contrattuale da cinque anni per cinque milioni di euro a stagione.