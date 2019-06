La Juventus è pronta a breve ad ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, ma prosegue il lavoro della dirigenza bianconera sul mercato dei giocatori, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Gran parte degli investimenti però potrebbero passare da importanti cessioni, considerando che a fine giugno sarà approvato il bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro.

La cessione più probabile è quella del terzino portoghese Joao Cancelo, dato vicinissimo al Manchester City, che potrebbe investire per il giocatore una somma fra i 50 e i 60 milioni di euro. La dirigenza bianconera sta valutando le alternative al portoghese e sembrerebbe aver scartato Danilo, che sarebbe stato proposto dal Manchester City come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Joao Cancelo. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, esattamente da AS, sembrano confermare che la Juventus avrebbe individuato in un connazionale l'alternativa proprio a Joao Cancelo.

Juventus, il sostituto di Cancelo potrebbe arrivare dal Barcellona

Piace Nelson Semedo del Barcellona

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo AS, la Juventus potrebbe decidere di investire sul terzino destro del Barcellona Nelson Semedo. Il giocatore interessa alla dirigenza bianconera anche per la sua duttilità, in quanto è in grado di giocare sia come terzino destro che come quinto di un centrocampo a cinque. Oltre a Semedo, la Juventus sta valutando altri giocatori per la fascia destra, piacciono Hysaj (che se venisse confermato l'arrivo di Sarri in bianconero, avrebbe buone possibilità di raggiungerlo a Torino) e Trippier del Tottenham.

La valutazione di Semedo è intorno ai 45 milioni di euro ma la Juventus dovrà stare attenta anche alla concorrenza: ci sarebbe anche l'Atletico Madrid interessato al giocatore.

Il mercato della Juventus

La cessione di Joao Cancelo potrebbe non essere la sola: si valuta infatti il trasferimento di Juan Cuadrado e Mario Mandzukic. Il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2020 e piace a Fiorentina ed Inter. Proprio nella società di Suning il giocatore ha un grande estimatore, ovvero il tecnico Antonio Conte, che lo voleva già alla Juventus quando il giocatore era uno dei riferimenti della Fiorentina.

Per quanto riguarda invece Mario Mandzukic, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021, potrebbe lasciare Torino in quanto la Juventus sarebbe pronta a puntare su Moise Kean. Interessa in Bundesliga, in particolar modo al Borussia Dortmund, che sarebbe disposto ad investire una somma di circa 15 milioni di euro. La Juventus poi sarebbe pronta a fare un grande investimento per la mediana, con Pogba che è il sogno di mercato della dirigenza bianconera.