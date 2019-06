Il Calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, a maggior ragione dopo che tutte le panchine di Serie A si sono delineate in vista della prossima stagione. Una delle società più attive è proprio la Juventus, che dopo l'ufficializzazione di Maurizio Sarri, è pronta ad investire per regalare al tecnico toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Saranno però importanti anche le cessioni, in vista dell'approvazione del bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro.

Gli indiziati a lasciare Torino sono diversi: Joao Cancelo, che sarebbe vicinissimo al Manchester City, Khedira e Mandzukic. Proprio nel settore avanzato potrebbero esserci interessanti novità: secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, nello specifico da Don Balon, la Juventus potrebbe inserirsi nella corsa per l'acquisto di uno dei giocatori più interessanti della Liga Spagnola.

Juventus in corsa per Griezmann

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'Don Balon', la Juventus potrebbe presentare un'offerta per la punta francese dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann.

Il nazionale francese ha infatti dichiarato che lascerà la società spagnola, e ci sarebbe il Barcellona interessato alla punta. Il fatto che la società catalana non abbia chiuso ancora per il francese (secondo le ultime indiscrezioni, il Barcellona sarebbe vicino all'acquisto di Neymar, sarebbe un ritorno per il brasiliano) potrebbe permettere appunto l'inserimento della Juventus: i bianconeri potrebbero sfruttare la clausola rescissoria del francese da 120 milioni di euro, finanziando l'acquisto con la cessione di Paulo Dybala.

Il 10 bianconero è valutato dalla dirigenza bianconera almeno 100 milioni di euro e ha molto mercato in Europa: piace all'Atletico Madrid, al Bayern Monaco e al Manchester United. Le indiscrezioni lanciate da Don Balon cozzano in qualche modo con le parole di Sarri durante la conferenza stampa di presentazione, che ha lasciato intendere di voler puntare su Dybala.

Il mercato della Juventus

Indipendentemente da chi possa arrivare per il settore avanzato, le esigenze principali per i bianconeri riguardano difesa e centrocampo.

Si attende solo l'ufficialità per Demiral del Sassuolo, mentre il grande acquisto potrebbe essere il centrale difensivo dell'Ajax De Ligt: secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus è vicina al giocatore, con un'offerta alla società olandese di circa 70 milioni di euro mentre per il difensore sarebbe pronto un contratto di cinque anni a 12 milioni di euro a stagione più bonus. Per quanto riguarda invece il centrocampo, a breve potrebbe arrivare la firma di Adrien Rabiot, ex centrocampista del Paris Saint Germain, che dovrebbe firmare per cinque anni a sette milioni di euro a stagione.