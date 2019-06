Un finale di stagione ricco di novità per la Serie A, non solo per motivi di mercato, ma anche per alcune novità societarie che hanno riguardato alcuni club: è il caso della Fiorentina, con i Della Valle che hanno deciso di vendere la società all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Una stagione deludente quella della Fiorentina, con numerose contestazioni da parte della tifoseria che hanno spinto la famiglia Della Valle a cedere la proprietà.

Pubblicità

Pubblicità

Proprio a tal riguardo ha parlato il noto agente sportivo Furio Valcareggi che, a Radio SportItalia, ha sottolineato anche le possibili trattative di mercato che riguardano il giocatore principale della rosa della Fiorentina, ovvero Federico Chiesa. Il centrocampista offensivo, come sottolinea Valcareggi, se fossero restati i Della Valle, sarebbe stato ceduto sicuramente, mentre l'arrivo di Commisso potrebbe mettere di nuovo le carte in tavola.

Federico Chiesa avrebbe un'intesa contrattuale con la Juventus

Il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa, avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus.

Valcareggi: 'Chiesa è molto d'accordo con la Juventus'

Lo ha dichiarato Valcareggi in un'intervista a Radio SportItalia, sottolineando il fatto che, se fossero rimasti i Della Valle, la cessione del giocatore sarebbe stata inevitabile. L'arrivo di Commisso potrebbe cambiare le cose ed un'eventuale permanenza del centrocampista offensivo sarebbe accolta in maniera calorosa dalla tifoseria della Fiorentina, considerando anche la rivalità sportiva fra i tifosi viola e quelli juventini, sin dai tempi del passaggio di Roberto Baggio dalla società toscana ai bianconeri. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che avrebbe un'intesa contrattuale per cinque anni a cinque milioni di euro a stagione.

Pubblicità

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso

In merito al nuovo proprietario della Fiorentina, Valcareggi ha sottolineato come sia una persona simpatica, semplice e già acclamata dalla tifoseria per il suo modo di fare. Sembra quindi aver iniziato bene la sua avventura alla società toscana. Lo stesso Valcareggi si è poi soffermato sulle vicende societarie, parlando in particolar modo dell'addio alla Fiorentina di Corvino come direttore sportivo.

Secondo il noto agente sportivo, il direttore sportivo non meritava questo trattamento da parte soprattutto di alcuni addetti ai lavori che lo hanno criticato, in quanto con pochi soldi ha saputo allestire una rosa di giovani davvero interessante. Infine, Valcareggi ha parlato di una possibile partenza dalla Fiorentina, ovvero quella del centrocampista francese Jordan Veretout: secondo l'agente sportivo il giocatore può andare dove vuole, in quanto non è stato preso molto in simpatia, probabilmente si trasferirà all'Atalanta.