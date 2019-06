La Juventus, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Ma come è tipico di una società organizzata come quella bianconera, si pensa anche al futuro e agli investimenti su giovani che potrebbero diventare dei riferimenti nei prossimi anni. Dopo Demiral, acquistato dal Sassuolo per 15 milioni (dovrebbe essere il quinto centrale della difesa bianconera), la Juventus avrebbe definito l'arrivo di Cristian Romero dal Genoa.

Il difensore centrale argentino è stato uno dei protagonisti come giovane nella Serie A e ha dimostrato come in sua assenza la difesa ligure abbia avuto difficoltà. Il prezzo richiesto inizialmente dal presidente del Genoa Preziosi era notevole, ovvero 35-40 milioni di euro, ma si sarebbe trovata un'intesa ad un prezzo minore.

Romero nuovo difensore della Juventus, resterà in prestito al Genoa

Come scrive calciomercato.com, la Juventus avrebbe definito l'acquisto di un altro difensore centrale giovane, dopo Demiral.

Juventus, altro acquisto per la difesa: arriva Romero dal Genoa (RUMORS)

A differenza però del turco, che arriverà già in estate a Torino, il difensore argentino del Genoa Cristian Romero resterà in Liguria almeno due stagioni, così che il giocatore potrà crescere data la sua giovane età (ha 21 anni). Inoltre, in questo modo la Juventus pagherà di meno il cartellino del difensore, inizialmente valutato da Preziosi 35-40 milioni di euro. Con il prestito biennale nella società ligure, l'esborso economico della dirigenza bianconera sarà di 20-25 milioni di euro.

Gli acquisti in difesa della Juventus non si fermano qui: serve almeno un altro difensore centrale. I giocatori valutati sono diversi, si parla molto di un interesse per De Ligt dell'Ajax, ma i bianconeri non sono gli unici interessati al centrale olandese: ci sarebbe anche il Paris Saint Germain, che sarebbe pronto ad offrire un contratto di cinque anni al giocatore, da dieci milioni di euro a stagione. Altro giocatore valutato dalla dirigenza bianconera per la difesa è Manolas della Roma, che ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Gli investimenti della Juventus dovrebbero riguardare anche la mediana ed il settore avanzato: per il centrocampo il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United e che ritornerebbe volentieri a Torino. La trattativa però potrebbe essere difficile per la notevole richiesta della società inglese, si parla di 150 milioni di euro. Per il settore avanzato invece interessa Federico Chiesa, che avrebbe trovato un'intesa contrattuale con la Juventus per cinque anni a cinque milioni di euro a stagione.

Resta l'eventuale trattativa con la nuova proprietà della Fiorentina.