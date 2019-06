In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore della Juventus, Fabio Paratici si sta muovendo anche su altri fronti. Il primo è blindare i gioielli che già ha in rosa. Uno di questi è senza ombra di dubbio Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano - riferisce tra gli altri Sky Sport - sarebbe ad un passo dal rinnovo fino al 2024 con la Juventus. Il prossimo anno, sempre secondo gli esperti di mercato dell'emittente satellitare, Rodrigo Bentancur potrebbe avere un nuovo compagno di squadra. Si tratterebbe di Federico Chiesa con il quale i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo per i prossimi cinque anni.

Chiesa sarebbe diretto verso la Juve

Federico Chiesa ha disputato un'ottima stagione con la maglia della Fiorentina, tanto da attirare su di sé le attenzioni dei grandi club italiani. In particolare, su di lui ci sarebbe la Juve che si sarebbe fatta avanti molto concretamente, tanto da trovare un'intesa con il giocatore per i prossimi cinque anni a cinque milioni netti a stagione. Ovviamente adesso Paratici dovrà farsi avanti con la Fiorentina e capire soprattutto quali saranno le intenzioni del nuovo proprietario del club Commisso.

Juventus, le ultime news su Chiesa e Bentancur

Infatti, in questi giorni i fratelli Della Valle stanno per cedere la società viola all'imprenditore che in passato era stato vicino anche al Milan. Dunque, la Juve dovrà capire se Commisso vorrà privarsi di Chiesa oppure no. Poi, qualora l'esterno riuscisse ad approdare a Torino, andrebbe a rinforzare un reparto che ha già grande qualità. Chiesa potrà essere una freccia in più nell'arco del nuovo allenatore della Juve. I bianconeri, ovviamente, sono al lavoro non solo sull'attacco, ma anche per il centrocampo: i nomi più chiacchierati sono quelli di Paul Pogba e Milinkovic Savic.

Il francese avrebbe già dato il suo assenso ad un ritorno a Torino. Anche nel caso di Pogba va convinto il Manchester United che di certo per privarsi di lui chiederà una cifra molto elevata che si avvicinerebbe ai 100 milioni di euro che gli inglesi hanno speso tre anni fa.

Bentancur e la Juventus avanti insieme

Rodrigo Bentancur è sicuramente uno dei pilastri sul quale si basa la Juve del futuro. Proprio per questo motivo, il club bianconero avrebbe trovato un accordo per il rinnovo di contratto dell'uruguaiano fino al 2024.

Bentancur avrà anche un adeguamento del contratto a partire da 2,5 milioni e questa cifra andrà a salire negli anni. Adesso mancherebbe solo l'annuncio ufficiale. Dopo aver blindato il suo numero 30, la Juve si è assicurata Demiral dal Sassuolo per 15 milioni di euro. Paratici per il difensore ha battuto la concorrenza dell'Atletico Madrid. Gli spagnoli per provare a prendere Demiral hanno offerto 25 milioni, ma non c'è stato nulla fare e il giocatore andrà alla Juve e probabilmente resterà nella rosa dei campioni d'Italia nella stagione 2019/2020.