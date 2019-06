Nonostante non sia ancora noto il nome del nuovo allenatore della Juventus, Fabio Paratici avrebbe già in mente la lista dei nomi che possono essere utili per rinforzare la rosa della società bianconera, la quale è sempre attiva sul fronte mercato, pensando a diversi giocatori che possano far crescere anche a livello europeo la squadra.

Pogba clamoroso ritorno?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe pensando ad un clamoroso ritorno.

Paul Pogba ha espresso il suo gradimento a ritornare in Italia e questo potrebbe essere un buon punto da cui partire. Il problema riguarda però la cifra che chiede il Manchester United, la quale supera i 120 milioni. L'idea di inserire come contropartita tecnica un top player bianconero sarebbe una pillola per addolcire lo United e far abbassare il prezzo. L'elemento sacrificale in tal senso si potrebbe chiamare Paulo Dybala, anche se l'attaccante argentino pare voler restare a Torino.

Paul Pogba vorrebbe tornare in Italia

L'alternativa è Milinkovic-Savic

Se non riuscisse a concretizzarsi la trattativa Pogba, la Juventus ha già pronto il Piano B. Milinkovic-Savic infatti, è il giocatore che potrebbe prendere il posto del francese a centrocampo. Anche in questo caso il prezzo del cartellino è elevato, Lotito non è disposto a trattare per una cifra inferiore ai 90 milioni. Nonostante ciò, i campioni d'Italia avrebbero dalla propria il fatto che il giocatore vuole giocare in Champions League la prossima stagione.

Un altro colpo che sembra ormai in dirittura di arrivo è quello di Federico Chiesa della Fiorentina. Sempre secondo Sky Sport, sarebbe stato trovato l'accordo per una cifra che di aggira sui 60 milioni di euro e l'attaccante firmerebbe un contratto di cinque anni a 10 milioni lordi a stagione.

Con tutti questi possibili arrivi bisogna poi che qualcuno lasci Torino, gli indiziati a cambiare aria sembrano essere Alex Sandro, Cancelo, Khedira, Matuidi, Douglas Costa, Cuadrado e Dybala.

La probabile formazione bianconera 2019/2020

Se davvero le varie indiscrezioni sul mercato bianconero si traducessero in realtà, la formazione juventina del prossimo anno potrebbe essere questa: Szczęsny, Cancelo, Chiellini, Koulibaly, Marcelo, Pjanic, Pogba, Ramsey, Bernardeschi, Ronaldo, Chiesa (Dybala).

Tutto però dipenderà da chi sarà il nuovo allenatore della Juventus, quando verrà annunciato ufficialmente sarà maggiormente chiaro quali saranno i reali obiettivi del mercato estivo.

La contesa per la panchina bianconera si sarebbe ristretta a due nomi, ovvero quelli di Guardiola e di Maurizio Sarri, con lo spagnolo che nelle ultime ore avrebbe ripreso quota nei confronti del tecnico toscano. Una cosa pare sicura: comunque vada la Juventus cambierà molto il proprio modo di giocare e sarà più votata all'attacco rispetto al recente passato.