La quarantaseiesima edizione della Copa America volge al termine. La manifestazione si concluderà domenica prossima con la finale in uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio Maracanà di Rio de Janeiro. Prima dell'atto conclusivo andrà in scena il 'Super Classico' delle Americhe e del calcio mondiale: Brasile-Argentina, semifinale numero uno nel tabellone del torneo, in programma mercoledì 3 luglio alle ore 02:30 italiane al Mineirao di Belo Horizonte.

Brasile-Argentina sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Il giorno successivo sarà il turno di Cile-Perù.

E’ una rivalità eterna e tra le più sentite in assoluto a livello di nazionali, quella che divide Argentina e Brasile, sfida sempre affascinante che ha avuto come interpreti alcuni tra i migliori calciatori di ogni tempo, in particolare Pelé e Maradona. La sfida del 3 luglio metterà di fronte Messi e Coutinho, Aguero e Firmino, Otamendi e Thiago Silva.

Le probabili formazioni di Brasile-Argentina

I Verdeoro di Tite hanno vinto il loro girone con due ampi successi (Bolivia 3-0 e Perù 5-0) e un pareggio senza reti con il Venezuela, risultato pericolosamente ripetuto però ai quarti contro il Paraguay, con l’ancora imbattuto Alisson eroe della serata ai calci di rigori.

Nel gruppo B, invece, il cammino dell’Albiceleste di Scaloni è stato meno tranquillo (sconfitta con la Colombia 2-0, pareggio con il Paraguay per 1-1 e infine il decisivo 2-0 inflitto al Qatar), ma ai quarti contro il Venezuela è arrivato un convincente 2-0 firmato da Lautaro Martinez e Lo Celso.

Di seguito le probabili formazioni della semifinale:

Brasile (4-3-1-2): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Allan, Casemiro, Coutinho; Everton; Gabriel Jesus, Firmino. Ct: Tite.

Argentina (4-3-1-2): Armani; Foyth, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuna; Messi; Lautaro Martinez, Aguero. Ct: Scaloni.

Precedenti

Oltre 100 i precedenti della partita, con il Brasile leggermente avanti. In Copa America le sfide sono state ben 32 e il bilancio premia, invece, abbastanza nettamente l’Argentina: 15 vittorie a 9, pertanto 8 i pareggi.

Ma la Selecao ha vinto gli incontri più importanti e in Copa è imbattuta con la Seleccion dal 1993, quando l’Argentina la spuntò ai quarti dopo i calci di rigore in quella che, tra l’altro, fu poi l’ultima edizione di Copa vinta dall’Albiceleste, che è stata complessivamente 14 volte campione del Sud America, una in meno del record dell’Uruguay, mentre il Brasile ha alzato il trofeo al cielo in 8 occasioni.

Il primo confronto tra Brasile e Argentina nel torneo sudamericano risale al 1916 (1-1), l’ultimo alla finale del 2007 con uno schiacciante 3-0 verdeoro.

Altre due volte il grande Classico del calcio sudamericano è stato finale di Copa: la prima nel 1937 (2-0 Argentina), l’altra nel 2004 (vittoria del Brasile ai rigori). Giocata più volte anche per i quarti, la sfida è invece un inedito in semifinale di Copa America. L’ultimo precedente in assoluto, infine, risale allo scorso autunno: in amichevole a Gedda (Arabia Saudita) 1-0 Brasile.