La sessione estiva del calciomercato è oramai entrata ufficialmente nel vivo. Tutti i club italiani, infatti, stanno lavorando molto per mettere a segno i propri colpi e per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra queste c'è senza dubbio il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, impegnato in trattative molto importanti. Una su tutte quella di Kostas Manolas della Roma, club col quale si sta lavorando su più fronti.

Proprio a riguardo, secondo quanto riferisce il quotidiano Corriere dello Sport, il patron partenopeo ha parlato dei prossimi obiettivi del club azzurro, spiegando che per tutte le operazioni di mercato ci sarà bisogno del benestare di Ancelotti, perché bisognerà capire prima di tutto come il tecnico avrà intenzione di mettere in campo la sua squadra.

Aurelio De Laurentiis sul calciomercato del Napoli: 'In accordo con Ancelotti sul mercato'

Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha raccontato che la società sta attualmente giocando su più fronti, per cercare di capire quali siano gli acquisti più giusti.

I riferimenti ovviamente sono proprio al difensore Manolas e all'attaccante colombiano James Rodriguez, nelle ultime settimane accostato al Napoli. Il presidente ha spiegato che, con l'arrivo di Conte e di Sarri, bisognerà approfondire con Ancelotti per capire che tipo di gioco intende fare, perché i moduli sono qualcosa che esiste e che hanno una loro valenza. Insomma, il Calciomercato napoletano sta entrando nel vivo e nelle prossime ore potrebbero esserci già risvolti importanti.

Calciomercato Napoli: le questioni Manolas-Diawara-Rodriguez

Sulla questione Kostas Manolas, infatti, non c'è ancora l'ufficialità per l'ingaggio anche se il presidente ha manifestato una certa sicurezza, così come ha fatto per James Rodriguez. Per quanto concerne le uscite, invece, Amadou Diawara è sempre più vicino a vestire la casacca giallorossa, visto l'inserimento del suo cartellino nell'operazione che porterà il difensore greco in terra campana.

Per il centrocampista guineano, secondo quanto si apprende da Sky, è questione di ore, anche se i tempi per lo svolgimento delle visite mediche potrebbero prolungarsi in quanto in questo momento è impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale. In ogni caso, non ci dovrebbero essere problematiche di alcun tipo visto che, a differenza di Manolas, non c'è alcuna necessità di bilancio che spinge il giovane centrocampista a firmare immediatamente il suo contratto.

Nella giornata di lunedì 1 luglio, comunque, potrebbe arrivare l'ufficialità.