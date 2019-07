Questa mattina i giocatori della Juventus hanno fatto il loro ritorno alla Continassa. I bianconeri hanno ripreso la preparazione dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, al termine della tournée asiatica. Inoltre, il tecnico da oggi può contare su altri due giocatori, visto che sono rientrati Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur. Entrambi stamani si sono presentati al JMedical per fare le visite mediche.

Nel pomeriggio i due si sono allenati con i compagni e oltre a loro in campo c'erano anche Sami Khedira e Douglas Costa che hanno ripreso a lavorare in gruppo.

Entrambi hanno superato i rispettivi acciacchi fisici accusati nella passata stagione. Inoltre in casa Juve, stando a quanto afferma il Corriere di Torino, c'è da tenere sotto controllo il problema al polpaccio di Giorgio Chiellini che al momento non si starebbe risolvendo. Il capitano bianconero potrebbe saltare sia la sfida del 10 agosto contro l'Atletico Madrid che la partita di Villar Perosa del 14 agosto.

Chiellini sarebbe ancora alle prese con i problemi al polpaccio

Giorgio Chiellini non ha preso parte alla tournée asiatica della Juve a causa di un problema al polpaccio. La preparazione del livornese rischia di essere compromessa visto che il suo infortunio non starebbe migliorando. Per questo motivo Chiellini rischierebbe di non disputare nemmeno una delle amichevoli in programma da qui all'inizio del campionato.

Dunque la preparazione di queste settimane sarà ancora più importante per Maurizio Sarri che lavorerà per affinare l'intesa fra Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Infatti, se davvero Giorgio Chiellini sarà costretto a saltare le sfide contro l'Atletico Madrid e il tradizionale vernissage di Villar Perosa, arriverebbe poi alla prima di campionato contro il Parma con un minutaggio bassissimo nelle gambe.

Domani la Juve farà una doppia seduta

Per la Juventus, questi, saranno giorni davvero molto intensi. I bianconeri lavoreranno alla Continassa per apprendere sempre di più gli schemi di Maurizio Sarri che sta anche ritrovando tutti i suoi giocatori: al momento all'appello mancano solo Alex Sandro e Paulo Dybala. Entrambi sono attesi a Torino al 5 agosto, anche se l'argentino dovrebbe rientrare in anticipo, ma chissà che non arrivino notizie dal fronte mercato visto che l'agente dell'ex Palermo è in Inghilterra.

Perciò non resta che attendere di capire come si svilupperà la trattativa fra lo United e il manager della Joya.

Sarri, in attesa di sapere se allenerà Lukaku oppure se avrà ancora a disposizione Dybala, guida Cristiano Ronaldo e compagni nella preparazione pre-campionato: domani la Juve svolgerà una doppia seduta. I bianconeri si alleneranno infatti sia al mattino che al pomeriggio.