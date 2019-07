L'Inter è pronta a disputare la seconda partita di International Champions Cup contro la Juventus, dopo la sconfitta per 0-1 subita contro il Manchester United. A tenere banco, però, erano state le parole rilasciate da Antonio Conte alla vigilia del match con i Red Devils. Il tecnico salentino ha chiesto un'accelerata sul mercato in modo da avere al più presto a disposizione i rinforzi a lui promessi.

Il successivo vertice con la proprietà lo avrebbe temporaneamente rassicurato, ma è evidente che Conte si aspetta al più presto l'arrivo dei due attaccanti. Il primo dovrebbe essere Edin Dzeko, al contrario le possibilità che Romelu Lukaku giunga a Milano sembrano diminuire alla luce del Manchester United che non ha la minima intenzione di abbassare le proprie pretese economiche. Il tecnico leccese spera nelle cessioni, prima di tutto per alleggerire la rosa, ma anche perché dalle partenze potrebbe arrivare il tesoretto da investire sul mercato.

Oltre a Icardi e Nainggolan, sono tanti i giocatori sul piede di partenza: si va da Miranda a Joao Mario, fino ad arrivare a Borja Valero e Perisic. Nelle ultime ore, secondo alcune indiscrezioni di mercato, si sarebbe aggiunto anche Matteo Politano, appena riscattato dal Sassuolo. Il centrocampista offensivo non sarebbe il giocatore ideale per il 3-5-2 di Antonio Conte.

L'ex Sassuolo valutato almeno 20 milioni

Non sarebbe una cessione prioritaria, ma potrebbe essere una partenza utile soprattutto per ricavare quel tesoretto da investire sul mercato: Matteo Politano, infatti, sarebbe valutato almeno 20 milioni dall'Inter.

Il centrocampista offensivo interessa alla Roma che potrebbe investire la somma richiesta dall'Inter, ma eventualmente potrebbe anche chiedere il giocatore in prestito oneroso, magari inserendo un obbligo di riscatto. Con il club capitolino, oltretutto, gli intrecci di mercato nerazzurri sarebbero parecchi: oltre a Dzeko, vengono accostati all'Inter anche Florenzi e Kolarov

Joao Mario e Miranda nel mirino del Monaco

Resta l'esigenza dell'Inter di sfoltire una rosa fin troppo ricca: Joao Mario ad esempio interessa al Monaco, che potrebbe offrire una somma vicina ai 20 milioni di euro per il nazionale lusitano.

Anche Miranda potrebbe lasciare Milano ed anche qui il Monaco ci starebbe pensando così come il Marsiglia che starebbe cercando un sostituto del difensore centrale Rami. Anche Perisic, dopo le parole non certamente al miele di Conte, potrebbe lasciare Milano: ma in questo momento non sarebbero arrivate offerte per il giocatore ex Wolfsburg.