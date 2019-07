Il giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha riportato sull'edizione odierna del giornale Tuttosport che il Napoli starebbe lavorando sempre di più all'acquisto dell'argentino Mauro Icardi. Questo quanto scrive il giornalista partenopeo: "In casa Napoli si spera sull'esito positivo della trattativa Icardi. Il club partenopeo non molla la presa e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe in contatto quotidiano con la moglie ed agente del calciatore Wanda Nara".

Poi ha continuato dicendo: "Sicuramente di mezzo c'è anche la Juventus, che rappresenta una tentazione troppo forte per il bomber argentino, ma nonostante ciò gli azzurri non si danno per vinti e stanno provando a convincere Icardi della bontà e del progetto azzurro".

Dunque, adesso la questione si fa sempre più seria perché visto e considerato che il calciatore ha aperto a trasferirsi alle pendici del Vesuvio, ora anche Napoli ed Inter hanno parlato.

Infatti, c'è stato un contatto tra il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo dell'Inter Marotta. Tra i due c'è stata una chiacchierata per parlare di quell'attaccante da 30 gol che proprio pochi giorni fa il patron del Napoli aveva detto di inseguire senza fare giri di parole. Inoltre c'è da aggiungere che era dai tempi di Higuain e della clausola da 90 milioni di euro che i due non avevano un contatto di mercato così importante.

Queste le parole del presidente di alcuni giorni fa: "Non ho bisogno di fare nessuna scena, ma di vincere. Ma per questo serve intelligenza". E sicuramente se De Laurentiis dovesse portare a termine questa operazione di mercato, rappresenterebbe un grandissimo colpo di genio, visto e considerato che l'attaccante è a caccia di rivincite.

Icardi sarebbe l'obiettivo primario del Napoli, Pépé il piano B

Inoltre, c'è da aggiungere che in un certo senso ad aiutare il Napoli potrebbero essere proprio gli ex Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain.

Infatti, se il nuovo tecnico della Juventus dovesse riconfermare il suo pupillo in attacco, lo spazio per Maurito alla Vecchia Signora si ridurrebbe sensibilmente.

Ma parallelamente gli azzurri stanno già progettando un piano B a causa l'incertezza del numero 9 dell'Inter: Giuntoli starebbe continuando a trattare con il Lilla per il talento Nicolas Pepé. Anzi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, recentemente ci sarebbe anche stato un incontro per l'attaccante della Costa D'avorio, che rappresenterebbe un obiettivo primario così come lo è Icardi, però al momento considerato piano alternativo rispetto all'argentino.

Sicuramente questa sarà una settimana decisiva per il Napoli, a cominciare da oggi, giorno in cui Elmas ha svolto le visite mediche ed è ufficialmente diventato un calciatore azzurro.