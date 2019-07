La Juventus inizierà il 10 luglio la preparazione estiva agli ordini del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Successivamente partirà per la tourneé asiatica durante la quale parteciperà all'International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro alla ricerca dei rinforzi ideali a incrementare il livello qualitativo della rosa. Si attendono anche delle cessioni pesanti per finanziare ulteriori investimenti oltre a quelli già ufficializzati.

Pubblicità

Pubblicità

A breve potrebbe arrivare la definizione dell'acquisto di De Ligt dall'Ajax: mancherebbe solo l'intesa economica fra le due società. Per quanto riguarda le cessioni, sono diversi gli indiziati a lasciare Torino: Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic. E proprio l'argentino interessa e molto alla Roma: proprio con la società di Pallotta la Juventus potrebbe organizzare uno scambio che sarebbe utile ad entrambe le società.

Juventus, possibile scambio Higuain-Zaniolo

Secondo Tuttosport, la Juventus e la Roma potrebbero arrivare a un nuovo uno scambio di giocatori, che potrebbe risolvere importanti esigenze per entrambi le società: nella Capitale potrebbe finire Higuain mentre a Torino potrebbe trasferirsi Zaniolo.

Pubblicità

Il noto giornale sportivo torinese conferma che mancherebbe solo il sì dell'argentino affinché possa delinearsi questo scambio, anche se altre indiscrezioni giornalistiche confermerebbero la volontà della Roma di trattenere almeno un altro anno il centrocampista offensivo della Nazionale italiana. Di certo è noto l'interesse della Juventus per Zaniolo e, se si dovesse concretizzare questo scambio, i bianconeri probabilmente dovranno aggiungere un'offerta cash, considerando la maggior valutazione di mercato dell'italiano rispetto all'argentino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il mercato della Juventus

Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare Torino: Perin interessa ad alcune società portoghesi mentre in Italia, in caso di cessione di Strakhosha, la Lazio potrebbe presentare un'offerta alla Juventus. Joao Cancelo invece piace a Manchester City e al Bayern Monaco: i bianconeri per il portoghese chiedono almeno 60 milioni di euro. A centrocampo invece potrebbero lasciare Torino sia Khedira (possibile esperienza negli Stati Uniti o ritorno in Germania), sia Matuidi mentre anche Mandzukic potrebbe decidere di accettare un'offerta dall'estero.

Il Borussia Dortmund potrebbe offrire per il giocatore 15 milioni di euro, ma ci sarebbero anche alcune società cinesi interessate, che potrebbero ricoprire d'oro la punta croata della Juventus.