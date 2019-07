La Juventus è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli, infatti, sta cercando di costruire una squadra ancora più forte dello scorso anno che possa competere per la Champions League. Dopo aver vinto ben otto Scudetti di fila, infatti, la Vecchia Signora vuole provare a vincere la Coppa dalle grandi orecchie, un trofeo che manca ormai da troppo tempo.

Per questo, la società bianconera ha deciso di mettere sotto contratto Maurizio Sarri, fresco vincitore dell'Europa League. Il club bianconero, inoltre, ha già piazzato alcuni acquisti molto importanti, tra i quali Aaron Ramsey, Luca Pellegrini e Adrien Rabiot.

Calciomercato Juve, nuovi acquisti ma non è ancora finita

La squadra di Maurizio Sarri è già competitiva su tutti i fronti, ma, i tifosi sono in attesa della ciliegina sulla torta che potrebbe essere Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, infatti, è uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale ed internazionale e il nuovo allenatore bianconero sembra apprezzarlo molto. La trattativa, tuttavia, non è facile.

Con il giocatore c'è un accordo ormai da tempo, ma il cambio di proprietà della società Viola sembra aver un po' rallentato il trasferimento. Il nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commmisso, infatti, non vuole vendere il suo miglior giocatore, anche se la volontà dell'attaccante potrebbe essere decisiva per far decollare la trattativa. La società bianconera, comunque, non ha fretta di chiudere, ma spera di regalare al nuovo allenatore il forte calciatore italiano.

Gonzalo Higuain ritorna alla Juve, ma solo per poco

Intanto, la Juventus deve affrontare il nodo Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino, infatti, è tornato in bianconero dopo l'avventura di sei mesi al Chelsea. L'ex attaccante del Napoli, però, potrebbe rimanere con la casacca della Juventus solo per pochissimo tempo.

Higuain, infatti, non rientrerebbe nei piani di Maurizio Sarri il quale ha intenzione di puntare tutto su Cristiano Ronaldo nel ruolo di centravanti.

La squadra che si starebbe facendo sotto per il giocatore sarebbe la Roma di Paulo Fonseca. La trattativa è ancora in fase embrionale, tuttavia vi è la volontà di entrambi i club di provare a chiudere. L'intoppo, tuttavia, è rappresentato sia dalla volontà del calciatore che vorrebbe andare in un club presente in Champions League, che per l'ingaggio troppo elevato. Il Pipita, infatti, guadagna 7,5 milioni di euro a stagione e la Roma sarebbe pronta ad offrire massimo 4,5 milioni.

Per questo la società bianconera starebbe pensando di aiutare la Roma con una buonuscita per coprire l'elevato ingaggio. Con la cessione di Gonzalo Higuain, la Juventus finanzierebbe parte dell'acquisto di Federico Chiesa.