La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Oltre agli arrivi, però, la dirigenza bianconera deve necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, anche per sistemare i conti della società: i probabili indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic. In merito al terzino portoghese, sono due le società che sarebbero interessate al terzino portoghese: Manchester City e Bayern Monaco.

Proprio la società inglese è da tempo sul giocatore ma l'offerta non ha mai soddisfatto la Juventus, che valuta il giocatore almeno 60 milioni di euro. Il Manchester City ha provato ad inserire anche una contropartita tecnica per diminuire l'esborso economico ma i bianconeri vogliono solo un'offerta cash per il terzino portoghese.

Juve, Sarri avrebbe dato l'ok per cessione di Joao Cancelo

Come scrive il Corriere di Torino, Maurizio Sarri avrebbe dato l'ok alla cessione di Joao Cancelo.

Il portoghese non è considerato il terzino ideale dal tecnico toscano in quanto vuole dai suoi esterni difensivi anche una buona fase difensiva. Il gioco troppo offensivo e poco tattico di Joao Cancelo avrebbe quindi favorito la decisione di Maurizio Sarri. Come dicevamo, dalla cessione la Juventus vorrebbe ricavare almeno 60 milioni di euro: proprio il Manchester City avrebbe offerto inizialmente 30 milioni di euro più Danilo ma i bianconeri vogliono solo cash per il giocatore.

Anche il Bayern Monaco sarebbe interessato al portoghese e questo potrebbe favorire i bianconeri per un'eventuale asta fra le due società interessate. Per quanto riguarda il possibile sostituto di Joao Cancelo alla Juventus, le ultime indiscrezioni sembrerebbero confermare l'interesse della Juventus per il terzino del Manchester United Darmian che può giocare su entrambe le fasce ed è valutato dalla società inglese circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato della cessione di Joao Cancelo, che potrebbe seguire quella di Spinazzola, trasferitosi alla Roma.

Come già sottolineato ad inizio articolo, sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino, per motivi finanziari ma anche per alleggerire una rosa ricca di giocatori. Perin, ad esempio, con l'arrivo di Buffon come secondo, è destinato a lasciare Torino, con società portoghesi e la Lazio che sono interessate al giocatore. A centrocampo, invece, potrebbero partire Khedira e Mandzukic mentre nel settore avanzato Higuain piace alla Roma e Mandzukic interesserebbe al Borussia Dortmund e ad alcune società cinesi.