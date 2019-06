Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Maurizio Sarri, nuovo tecnico del club bianconero, ha già fatto alcune richieste per rinforzare la squadra per la prossima stagione e tra queste ci sarebbe anche Federico Chiesa. Il fortissimo esterno della Fiorentina è seguito da tempo anche dall'Inter, ma la Juventus sarebbe in netto vantaggio. Il nuovo patron della Fiorentina, Rocco Commisso, è un osso duro, ma la Juventus ha intenzione di dare l'assalto al talentuoso giocatore, che si è messo in luce anche durante l'Europeo Under 21, con tre reti realizzate.

Chiesa è destinato a diventare uno dei più forti giocatori d'Europa e alla Juventus potrebbe crescere ulteriormente. La Fiorentina, comunque, lo valuta circa cento milioni di euro e non è assolutamente intenzionata a fare sconti per il suo gioiello. La Juventus, però, sta pensando seriamente di inserire una contropartita tecnica gradita al club viola per sbloccare la trattativa. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile scambio Chiesa-Higuain

Stando alle ultime notizie trapelate, la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto Gonzalo Higuain per abbassare le pretese della Fiorentina. La proposta potrebbe convincere Commisso a cedere Federico Chiesa, ma l'ostacolo è l'ingaggio di Gonzalo Higuain, che percepisce circa sette milioni e mezzo a stagione. Se invece la Fiorentina chiedesse solo soldi per Chiesa, la trattativa potrebbe non concludersi.

In ogni caso, stando a quanto riporta la "Gazzetta dello Sport", Federico Chiesa non sarebbe intenzionato a restare un'altra stagione alla Fiorentina. Il procuratore e padre del giocatore, Enrico Chiesa, incontrerà a giorni i vertici del club e dovrebbe proporre loro due alternative: venire incontro alle richieste del giocatore, quindi cedendolo per una cifra intorno ai sessanta/settanta milioni di euro, oppure allungargli il contratto, facendolo diventare un uomo simbolo del club gigliato.

Intanto, la Juventus sta continuando alcune trattative: la prima (sicuramente quella più importante) è quella per De Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax. Il club bianconero avrebbe già trovato l'accordo con il giocatore, sulla base di un ingaggio da ben dodici milioni di euro a stagione. L'Ajax, comunque, chiede non meno di settanta milioni di euro per il suo gioiello. Il club bianconero aspetta anche la risposta definitiva di Adrien Rabiot, che potrebbe così raggiungere a Torino il suo connazionale Blaise Matuidi.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.